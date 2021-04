Féguifoot : Thierno Saïdou Diakité pour la réouverture des candidatures

A deux semaines du congrès électif de la Fédération guinéenne de Football, il n’y a plus aucun candidat pour le poste de président de l’instance dirigeante du football guinéen.

Aboubacar Touré qui était jusqu’ici l’unique candidat à ce poste après le retrait de la candidature de Mamadou Antonio Souaré, est également hors de la zone. Et face à cette situation, le chroniqueur sportif Thierno Saïdou Diakité préconise la réouverture des candidatures. Ce, selon lui, pour sauver le football guinéen.

<< Moi je suis d’avis que l’on procède à la réouverture des candidatures pour permettre à l’assemblée générale de se tenir dans les conditions normales. Parce que c’est le bon sens qui le dit. L’assemblée générale ne peut pas se tenir s’il n’y a pas de candidat. Donc je pense qu’il serait judicieux de rouvrir les candidatures, qu’on enregistre les candidats, qu’on examine leur éligibilité et que l’assemblée générale se tienne dans les conditions normales >>, a-t-il préconisé.

Mais à défaut d’une reprise des candidatures, le sport roi guinéen court de graves conséquences, poursuit Thierno Saïdou Diakité.

<< Figurez-vous que si cette assemblée générale ne se tient pas et qu’il ait un blocage pour une raison ou une autre, la FIFA sera amenée à rétablir l’ordre. Et comment rétablir l’ordre c’est d’installer un comité de normalisation. Chose que moi je ne souhaite nullement pour le football guinéen. Parce qu’il aura des incidences quelque peu fâcheuses sur la gestion de football. On va vivre une phase de transition en quelque sorte >>, craint-il.

Yamoussa Camara

657851102