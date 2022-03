Féguifoot (version CONOR) : la communication digitale fait peau neuve !

Quatre mois après l’installation du Comité de Normalisation (CONOR) à la tête de la Fédération Guinéenne de Football, l’onde d’un changement systématique dans le fonctionnement, mais surtout les méthodes de travail impressionne plus d’un des observateurs. A ce titre, s’il y a un aspect dont les résultats ne se sont pas fait attendre, c’est bien la communication digitale à travers les principaux canaux d’informations sur les réseaux sociaux. De Facebook à Instagram, en passant par Twitter et même la chaîne YouTube, tout y est désormais pour ne plus rien rater des nouvelles de l’institution, ainsi que des différentes catégories de l’équipe nationale.

Au début du mois de décembre 2021, la FIFA surprenait son monde en Guinée avec la nomination d’un Comité de Normalisation pour conduire les affaires à la tête de la Féguifoot, le temps de faire le ménage pour l’organisation d’un nouveau congrès électif. Mais à mi-parcours de son mandat, l’équipe dirigée par Madame Mariame Sy Diallo est à la tâche pour redorer le blason dans la gestion et le fonctionnement de l’instance dirigeante du football en Guinée.

En dépit de plusieurs autres actes forts depuis sa prise de fonction, le CONOR ne veut rien faire dans la dentelle. Comme illustration de ce renouveau, il y a la frappante gestion de sa communication digitale. Cet élément central de son fonctionnement ne s’est jamais loupé depuis l’arrivée du quatuor des membres de l’instant provisoire. Entre dynamisme, professionnalisme et innovation dans le traitement de l’information de l’institution, le changement est désormais palpable pour le bonheur des milliers d’abonnés des plateformes digitales de la FGF. Même si rien n’est pour l’heure officiellement annoncé sur la composition des membres de sa cellule médias, notre rédaction en sait davantage sur les nouveaux visages à la base de ce renouveau. Et le premier élément de satisfaction fut ce travail d’habillage et de relooking du logo et même de la présentation digitale des différentes pages où est quasiment fait pour plaire aux yeux dans le design.

Le second élément, c’est l’ossature locale et jeune de l’équipe à la tâche depuis un bout de temps pour ce magnifique boulot. Parmi eux, un seul visage se démarque depuis le stage de préparation de la CAN au Cameroun. Il s’agit du très talentueux Thierno Amadou Makadji, jusque-là jeune patron de la quotidienne en ligne Foot224.com, un site très suivi par les amateurs et fans du foot guinéen. Sollicité dès les premières heures qui ont suivi la mise en place du CONOR, il est au four et au moulin pour relayer en temps réel et dans les moindres détails, l’actualité de la bande à Kaba Diawara. Des séries d’interviews de courte durée, des séquences vidéo illustratives des entrainements de l’équipe, sans oublier toutes les infos sur la présence et même l’état de santé des joueurs. Tout est minutieusement concocté pour être diffusé sur les canaux mis à cet effet par la hiérarchie. « Nous sommes guidés par l’envie d’innover. C’est le maître mot de notre action. La communication est au cœur de la vie d’une équipe de football. Grâce aux outils qui sont à disposition aujourd’hui et les facilités qu’offrent les nouvelles technologies, nous essayons de donner une autre dimension à la communication. Que ce soit en offline ou en online. Nous utilisons beaucoup le digital, mais nous travaillons aussi en interne en faisant du média training par exemple. Le Syli est une vitrine et il doit projeter une image positive de la Guinée. Et de ce fait, la communication doit jouer un grand rôle », nous a confié Makadji, joint par la rédaction de Mediaguinee.

Cette abnégation pour servir avec brillance les couleurs du pays a d’ailleurs abouti à la certification pour la toute première fois des pages Facebook et Instagram de la Féguifoot. Comme dire que l’amateurisme n’est qu’une vielle histoire désormais dans le traitement et la diffusion des informations de la Fédération Guinéenne de Football.

En attendant, prenez-en plaisir en y surfant pour ne rien rater du regroupement du Syli qui affronte l’Afrique du Sud ce vendredi 25 mars à Courtrai (Belgique) dans le cadre de la fenêtre FIFA. Un match qui s’inscrit dans le cadre des préparatifs des éliminatoires de la CAN 2023 qui se jouera en Côte d’Ivoire.

Bernard Leno