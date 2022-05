Fello Koundoua (Tougué) : localité enclavée où des femmes enceintes meurent sur le chemin de l’hôpital (maire)

À l’instar de plusieurs localités du pays, Fello Koundoua, situé à 105 km du chef-lieu de la préfecture de Tougué, est confronté à un manque criard de route praticable. Une situation qui n’est pas sans conséquence.

Hormis les accidents de la circulation qui occasionnent souvent des pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants, il y a également le cas de ces femmes enceintes qui perdent la vie lors de leur transfert à l’hôpital préfectoral de Tougué pour une prise en charge. Et cela est dû au retard qu’elles accusent sur la route en très mauvais état. Une situation qui ne laisse pas indifférent le maire de cette commune rurale.

« La commune rurale de Fello Koundoua manque presque de tout. Et le mauvais état de la route demeure l’une des difficultés les plus préoccupantes. Parce que cette route, longue de 105 kilomètres, est impraticable. Tenez-vous bien, depuis 1996, il n’y a pas eu un bulldozer qui a été vu à Fello koundoua pour faire une quelconque retouche. Le plus souvent, c’est les citoyens qui entretiennent eux-mêmes la route au niveau de certains points critiques, avec des instruments rudimentaires. Pour une distance de 105 kilomètres qui sépare Fello Koundoua du chef-lieu de la préfecture, il faut 5 heures de temps pour celui qui file vite, sinon c’est plus. Et pour quitter Labé pour se rendre à Fello Koundoua, il te faut deux jours. C’est vraiment difficile. Entre Tougué et Fello Koundoua, dès que tu dépasses Kouratongo, il n’y a plus d’ouvrage de franchissement pour traverser les cours d’eau. Si c’est la saison des pluies, le plus souvent, les véhicules peuvent faire plus de deux jours entre deux localités à cause de la crue d’une rivière. Cela impacte négativement la vie quotidienne des citoyens de Fello Koundoua », témoigne Mamadou Pathé Baldé.

Parlant spécifiquement des décès maternels causés par les routes, le maire de la commune rurale de Fello Koundoua à dit ceci: « le mauvais état de la route a assez d’impacts négatifs sur la vie des citoyens de Fello Koundoua. Même tout récemment, à cause du mauvais état de la route, il y a eu un accident de la circulation qui a coûté la vie à deux personnes, et plusieurs autres ont été blessées. Parfois, s’il y a par exemple une femme enceinte qui doit être évacuée sur Tougué centre, si l’ambulance vient la récupérer, arrivée à Tougué, le plus souvent les frais déboursés pour réparer l’ambulance sont plus élevés que les frais pour son déplacement. C’est pourquoi parfois, si on les appelle et que ça trouve que l’ambulance n’est pas suffisamment en bon état, ils ne viennent pas prendre le malade chez nous. Et le plus souvent, ces femmes enceintes dont l’accouchement nécessite une évacuation sur Tougué, meurent en cours de route, à cause du mauvais état de la route ou de l’obtention d’un moyen de déplacement à temps. Si j’ai bonne souvenance, ces cas malheureux se sont produits deux ou trois fois. C’est vraiment difficile », regrette Mamadou Pathé Baldé.

C’est pourquoi notre interlocuteur n’a pas manqué de lancer un appel à l’endroit des nouvelles autorités, histoire de faire face à cette situation.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

620 44 25 83