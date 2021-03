Femmes dans les instances de prise de décisions : le combat des ONG ‘’Entreprendre ensemble’’ et ‘’Pas sans elle’’

Les ONG ‘’Entreprendre ensemble’’ et ‘’Pas sans elle’’ veulent voir les femmes guinéennes dans les instances de prise de décisions

La place et le rôle des femmes dans la quatrième République : ce thème était au centre d’une conférence se presse ce lundi, 08 mars, à la maison commune des journalistes. C’est une initiative des ONG ‘’Entreprendre ensemble’’ et ‘’Pas sans elle’’. Objectif: attirer l’attention des décideurs publics sur l’utilité des femmes dans l’administration.

Cette conférence de presse animée par Maïmouna Diahaby, présidente de l’ONG ‘’Entreprendre ensemble’’ et Cie se veut être un des moyens efficaces pour chanter la valeur de la femme dans l’administration guinéenne. L’initiative vaut tout son pesant d’or en cette journée du 08 mars, journée de la femme, selon cette activiste de la société civile guinéenne.

« Cette conférence de presse c’est pour parler de la place et du rôle des femmes dans la 4ème République, pour voir comment améliorer donc la participation et la représentativité des femmes dans les instances de décisions, tant au niveau du gouvernement, des organes de délibération, tant au niveau des conseils d’administration du secteur privé, des directions et aussi de l’administration des marchés. Donc voir comment améliorer le rôle des femmes dans ces instances de décisions et comment accroître leur participation, parce que nous savons que cela sera bénéfique à la Guinée et cela permettra également un développement durable et inclusif », a-t-elle précisé, avant de mettre un accent sur les difficultés auxquelles les femmes du pays sont confrontées aujourd’hui.

« La femme guinéenne souffre de beaucoup de maux, puisque c’est la couche la plus vulnérable. Donc, en termes de pauvreté par exemple, c’est elles qui sont les plus touchées. Elles sont touchées également par le fait qu’elles sont peu dans les instances de décisions. Et donc quand il y a par exemple, que ça soit les plans de relance ou d’autres mesures, on ne pense pas toujours aux femmes », dit-elle.

Cependant, pour inverser la donne, cette jeune dame a laissé entendre que les femmes leaders méritent d’être à des postes de prises de décisions en Guinée.

Yamoussa Camara

657851102