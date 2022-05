FEMUA 14: les artistes font le show [De notre envoyé spécial]

🔴ABIDJAN, CÔTE D’IVOIRE] L’institut national de la jeunesse et des sports (INJS) de Marcory a affiché complet samedi 14 mai 2022. C’était, à l’occasion de la dernière journée à Abidjan, de la 14 ème édition du festival des musiques urbaines d’Anoumabo, le FEMUA.

Sur la grande scène du festival, le groupe Magic System, Youssoupha, Diamond Platnumz, Suspect 95, Iba One et Shan’l étaient attendus par des milliers de festivaliers venus applaudir et faire le show avec leurs chanteurs.

Il est 21h 30, l’étoile montante de la musique gabonaise va ouvrir le grand bal. Shan’l (lisez Shanel) vêtue d’un haut et patalon noir en cuir est fait a un public qui connait sa musique et l’apprécie. La jeune chanteuse ne veut pas bouder le plaisir et l’ambiance. Elle démarre son spectacle tout doucement en mettant en avant de monter en puissance. La conceptrice du tube à succès « tchiza » a su enflammer la grande scène et le public. Shan’l a réussi son FEMUA après 1 heure de spectacle.



Initiateur du FEMUA, c’est au tour du groupe Magic System de se produire. A’Salfo, Manadja, Tino et Goudé et leurs formidables musiciens ambiancent les bouillants festivaliers comme ils savent s’y bien le faire. Avec une envolée zougloutique, Magic System révisite quelques classiques de leur riche repertoire dont « amoulangayé », « sagacité », « 1er gaou » et bien d’autres. Tous enfants du village Anoumabo, A’Salfo et ses complices chantent le titre phare du festival « Anoumabo est joli » extrait de leur dernier disque « Envolée zougloutique » sorti en juin 2021. C’est avec la célébrissime chanson « Magic in the Air », que le groupe Magic System va quitter la scène du FEMUA 14. L’ambiance était totale.

Changement de décors et place à la génération Hip Hop. Le rappeur malien Iba One était très attendu par son fan club d’Abidjan impatient de le voir sur la grande scène et d’autres spectateurs qui le découvraient. Dès les premières minutes de sa prestation, Iba One met tout le monde d’accord. Avec sa puissance voix, son flow, ses textes engagés pour la plupart en bambara, il n’a laissé personne indifférent. Débordant d’énergie, la surprise sera belle. Iba One invite son frère et ami Sidiki Diabaté sur scène, c’était un signal fort de paix et d’unité entre deux valeurs sures de la musique madingue. Au FEMUA, Iba One a séduit plus d’un et le rap malien a de beaux jours avec lui.



L’ambiance est au top et la pression monte. Le président du syndicat est annoncé et le public crie de joie. Suspect 95 est à la maison. Le rappeur ivoirien au style singulier avec une technique inégalable est dans son élément. Le public du FEMUA reprenait à chœur toutes ses chansons. Suspect 95 et ses musiciens ont valablement représenté le rap ivoire à cette messe. Le public a kiffé et le cap est maintenu.

Pour fermer la registre rap, qui de mieux que le rappeur français d’origine congolaise Youssoupha? Avec lui, c’est une autre dimension de l’écriture et de la musique. Une symbiose s’installe et les oreilles les plus averties sont conquises. Sur scène avec son disc-jockey et claviériste, Youssoupha lance sur la grande scène du FEMUA 14, sa tournée africaine qui va traverser plusieurs villes et capitales africaines. Toujours égal à lui-même, il voyage dans le temps avec son public et donne de la force à ses protégés. Ainsi, il interprète sur scène la chanson « Nivaquine » avec la jeune Mula. Pour boucler la boucle, il a choisi de témoigner tout son amour pour sa famille mais pour son fils en particulier qui viendra le rejoindre sur scène. C’était émouvant. Youssoupha, respect !

Il est environ 3h passé du matin, le chanteur et danseur tanzanien Diamond Platnumz est celui qui va mettre fin à l’étape d’Abidjan. Entre chants et chorégraphies bien agencées, le natif de Dar-Es-Salam a fait bouger et danser le public de l’INJS. Diamond Platnumz dégage une énergie sur scène et le public du FEMUA adore cela. Ce fut une très programmation et les artistes ont vraiment assuré.

Pour cette dernière journée des festivités du FEMUA à Abidjan, ce fut impressionnant. Les spectateurs public a été pris d’assaut l’INJS. Ils onr repondu massivement à l’invitation des organisateurs et des artistes. L’ambiance était de taille. Aucun incident grave n’a été signalé.



Il faut noter la présence remarquée du premier ministre, Chef du Gouvernement de Côte d’Ivoire et Parrain de cette 14 ème édition du FEMUA. Il était accompagné de plusieurs ministres de son gouvernement. Etaient aussi présents à ce grand rendez-musical, des Ambasseurs, reprensentants d’institutions nationale internationale, directeurs et chefs d’entreprises, le Député Maire de la commune de Marcory et le Chef du village et la notabilité d’Anoumabo.

Le FEMUA 14, c’était du 10 au 14 mai 2022 à Abidjan et le 15 San-Pédro pour la clôture.

Aly Bongo LENO depuis Abidjan pour Mediaguinee.com