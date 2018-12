FENAC 2018 : Alpha Condé promet 300 millions à la région victorieuse et invite à nous unir de nos différences

La 17ème édition du Festival National des Arts et de la Culture (FENAC) a été officiellement lancée ce dimanche 23 décembre dans la salle des congrès du palais du peuple à Conakry. C’est le président de la république, le professeur Alpha Condé, accompagné des ministres, cadres de l’administration, opérateurs culturels, qui a présidé cette cérémonie culturelle. Durant 4 jours, les différentes régions vont se produire dans les sites identifiés par le Ministère des des Sports, de la Culture et du patrimoine historique.

Dans son discours de circonstance, le ministre de la culture, Sanoussy Bantama Sow a annoncé les disciplines prévues avant de parler de la particularité de cette 17ème édition qui se tient à Conakry.

‘’Pendant 4 jours d’affilée, le public de notre capitale aura droit à une cinquantaine de présentations dans 7 disciplines artistiques : ensemble instrumental, humour ou standup, musique urbaine, orchestre moderne, percussion, théâtre ou Slame, ou art du récit. Pour ce faire, ce sont quelques 400 artistes qui sont en provenance de nos préfectures et de nos régions qui se produiront simultanément sur trois sites identifiés à Conakry. Vous comprendrez que la spécificité cette année est la proximité. Il s’agit d’aller à la rencontre du public dans ses propres espaces de prédilection afin de toucher le plus grand nombre de spectateurs’’, a-t-il indiqué.

Prenant la parole, le chef de l’Etat a d’abord magnifié l’importance de la culture pour un peuple, avant de procéder à l’augmentation des différents prix prévus pour les trois régions qui seront distinguées victorieuses.

‘’Nous ne pouvons nous enrichir qu’à la conjugaison des cultures de nos différentes régions car, on dit souvent unissons-nous de nos différences. Les différences ne doivent pas nous opposer, au contraire nous fusionner pour un meilleur avenir de la Guinée. J’espère que vos journées ne vont pas mettre en valeur seulement les artistes mais aussi les comédiens et les poètes. Pour que nos amis qui viennent de loin ne soient pas défavorisés, nous allons augmenter les prix. L’année dernière, il y avait trop d’espace entre 200 millions et 50 millions. Quelqu’un qui vient de N’zérékoré et vous lui donnez 50 millions, ça ne fera même pas son transport. Nous allons donner 300 millions au gagnant, 250 millions au second et 200 millions au troisième’’, a dit Alpha Condé.

Mohamed Cissé

623 33 83 57