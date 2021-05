Feria de Madrid baisse le rideau : l’ambassadeur Thierno Ousmane Diallo félicite la délégation guinéenne et s’engage…

La Foire internationale du Tourisme (Fitur) 2021 a baissé le rideau dimanche dernier à Madrid, en Espagne. Le 2è plus important salon touristique du monde et le premier par son impact dans la région ibéro-americaine qui a eu pour thème “la relance touristique” à cause de la Covid-19 s’est achevé sur une note de satisfaction, sans fausse note sanitaire.

La Guinée -seul pays de l’Afrique de l’Ouest présent- qui est à sa 4è participation à travers l’office national du tourisme (ONT) dirigé par Laye Junior Condé a mis l’accent cette année sur l’écotourisme, une richesse de son patrimoine touristique.

Pour appuyer donc la promotion du tourisme guinéen, l’ambassadeur de Guinée au Royaume d’Espagne et ancien ministre du Tourisme Thierno Ousmane Diallo a visité le stand guinéen, dimanche.

Après des échanges avec les directeurs généraux de l’ONT et l’Office national de promotion de l’artisanat (ONPA) Kaba Diakité, le ministre Diallo s’est rendu au stand de la Mauritanie, l’autre pays africain présent à la grand-messe touristique mondiale.

Les délégations guinéenne et mauritanienne ont échangé et promis de se rencontrer régulièrement pour booster ensemble le tourisme et l’artisanat africains, véritables leviers de développement.

M. Diallo, vétéran de l’hôtellerie dans son pays, en a profité pour vanter le patrimoine touristique guinéen en ces termes : “la Guinée est une merveille touristique, elle est la synthèse touristique de l’Afrique de l’Ouest”.

“C’est un grand honneur pour moi, conformément aux instructions du chef de l’État, de représenter la Guinée et son gouvernement à cette foire internationale qu’on appelle FITUR, à Madrid. C’est vrai, les conditions ne s’y prêtent pas parce qu’il y a la pandémie mondiale mais la Guinée a voulu être là, fidèle à ses principes et à ses idéaux pour présenter le tourisme, dire aux touristes du monde que la Guinée es là, la Guinée est vivante, la Guinée développera son tourisme parce que nous avons des atouts. Les atouts, il y a deux principaux. Il y a le fait que j’aime à le dire, la Guinée est une synthèse touristique de l’Afrique de l’ouest. Nous avons cela, nous avons la nature, nous avons les montagnes, nous avons la savane, la forêt, tous ceux-ci font de la Guinée, une destination où une prédestination pour les touristes. Et on a un avantage aussi, c’est que nous avons le professeur Alpha Condé qui a des idées et qui est le Président de la République et qui veut beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses pour notre pays et le tourisme guinéen”, a confié l’ambassadeur, entouré de la délégation guinennne et membres de son staff.

Le prochain rendez-vous est pris pour 2022 au parc des expositions de la Ifema, au coeur de Madrid.