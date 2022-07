Ferme avicole de Kaporo : la population salue son retour dans le portefeuille de l’Etat ￼

Ce jeudi 21 juillet, la population du quartier Kaporo s’est mobilisée au stade dudit quartier pour exprimer sa gratitude aux autorités guinéennes en général et en particulier au président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, suite au retour de l’ancienne ferme avicole de 12 hectares de Kaporo dans le portefeuille de l’Etat.

Dans son discours de circonstance, Abass Fofana, chargé de la jeunesse au bureau du conseil de quartier de Kaporo a, au nom du président du quartier, rappelé que ce domaine a été octroyé à l’État guinéen par le village de Kaporo pour besoins d’utilité publique.

« Cet acte de Monsieur le Président de la République plein de signification prouve à suffisance que vous vous battez pour l’égalité et la justice pour tous les Guinéens sans distinction aucune. Pour rappel, Excellence Monsieur le Président de la République, le domaine avicole dont il s’agit qui couvre une superficie de 12 hectares a été octroyé à l’État guinéen par le village de Kaporo aux besoins d’utilité publique dans le cadre d’un projet d’élevage de volaille depuis le premier régime avec la coopération guinéo-cubaine. Après l’arrêt du projet d’élevage des volailles, les habitants du village ont constaté une occupation anarchique multisectorielle pendant plusieurs années. Suite à cette occupation anarchique, ils ont vu se hisser une clôture en dur entourant tout le domaine. C’est en ce moment, que la population et les autorités locales ont entamé des démarches administratives pour contester non seulement cette occupation privée mais surtout pour réclamer un espace digne pour l’édification des équipements sociaux dont Kaporo a tant besoin. Malgré la démolition du mur, le Conseil National pour la Démocratie et le Développement (CNDD) en 2008, la jeunesse, les femmes et les sages jusqu’à présent n’ont pas bénéficiés des équipements tant sollicités. Avec l’avènement du Conseil National pour le Rassemblement et le Développement (CNRD) et son projet de réhabilitation des domaines publics, de la promotion des jeunes et des femmes, pour leur épanouissement renaît un nouvel espoir au niveau de la population guinéenne. À cet égard, la jeunesse de Kaporo, les femmes, les sages et les autorités ne sauraient se tenir en marge d’une telle opportunité sans exprimer à votre précieuse attention ses multiples préoccupations sur le dit domaine », a-t-il expliqué.

Poursuivant son intervention, il a tenu à préciser à l’attention du président Mamadi Doumbouya : « dans cette perceptive Excellence monsieur le président de la République, nous avons monté à propos un avant projet ci-dessous : un stade moderne pluridisciplinaire, un centre artisanale pour l’autonomisation des femmes, un siège du bureau du quartier, une chambre froide de grande capacité, un marché de proximité, un espace vert, jardin d’enfant, un centre culturel moderne. Nous sommes ensemble monsieur le président. Nos remerciements vont également à l’égard du patrimoine bâti public pour cet acte courageux qu’il a posé au bénéfice des braves populations de Kaporo à qui nous demandons d’être notre fidèles au près de son excellence le colonel Mamadi Doumbouya, président de la République. Que la population de Kaporo reconnaît à juste valeur les actes posés par le CNRD depuis le 5 septembre 2021. Excellence Monsieur le Président, nous osons croire que nos efforts ne seront pas vains, les vôtres aussi. Nous souhaitons par la suite la matérialisation de ces vœux sous la gouvernance du CNRD. Pour terminer excellence monsieur le président de la République, recevez des sages, des femmes, des jeunes et les autorités de Kaporo nos sincères remerciements pour cet acte combien magnanime que vous avez bien voulu leur gratifier à ce jour. Comptez sur nous, nous sommes ensemble. Vive le CNRD, vive le colonel Mamadi Doumbouya, vive la République de Guinée, vive la paix et l’unité nationale », a ajouté Abass Fofana.

Ausi faut-il noter que ce domaine très prisé était au centre d’un litige entre le riche opérateur Amadou Oury Diallo « Sadakaadji » et les citoyens de Kaporo.

Christine Finda kamano

