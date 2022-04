Ferme de Kaporo : Diallo Sadakaadji a repris des travaux sur le site (constat)

Après la transition sous Moussa Dadis Camara en 2009, le litige autour du domaine appelé « Ferme de Kaporo » refait surface. Il y a quelques semaines, les nouvelles autorités du pays ont détruit les maquis et gargotes qui foisonnaient sur les lieux. Seuls les garages de véhicules y sont toujours. Et contre toute attente, l’homme d’affaires, Amadou Oury Diallo, plus connu sous le nom de Diallo Sadakaadji a repris hier mardi 05 avril, les travaux de construction d’une clôture sur le site, au grand dam des jeunes du quartier Kaporo.

Ce mercredi 06 avril, le président du conseil du quartier de Kaporo centre a expliqué comment il a appris la reprise des travaux sur la ferme de Kaporo. Alsény Soumah indique n’avoir pas été officiellement saisi pour la reprise desdits travaux mais soutient que Diallo Sadakaadji ne peut le faire sans l’autorisation de la loi.

« Concrètement, juridiquement ou administrativement, je n’ai pas été informé de manière officielle de la reprise des travaux. C’est par la voie des citoyens qui ont constaté la reprise des travaux que j’ai été informé. Mais je crois que si Diallo Sadakaadji s’est permis de travailler, c’est qu’il a eu une autorisation de travailler sinon, personne n’est au-dessus de la loi. Seule la loi peut lui dire de continuer ou d’arrêter les travaux. Depuis plus de 14 ans maintenant, ce domaine est conflit et s’il a repris les travaux hier, c’est que la loi l’a permis de commencer les travaux », a déclaré Alseny Soumah, le président du conseil du quartier de Kaporo Centre avant de revenir sur les échauffourées d’hier : « C’est par rapport à ça que les gens sont venus s’enquérir des informations parce qu’hier, ça a un peu débordé ici au niveau du quartier parce que les habitants du quartier disent n’avoir pas été informés convenablement. Beaucoup ont appris l’information dans la rue et ils disaient que le chef de quartier a regroupé des gens à son domicile et qu’on est venu déposer de l’argent pour la ferme. Certains disent même que j’ai revendu le terrain en complicité avec les autorités communales et le gouvernorat de Conakry. Ce qui est archi faux, cela ne peut se faire. C’est le fils de Diallo Sadakaadji qui a sollicité une rencontre avec la jeunesse pour étaler son programme à savoir : la construction d’un terrain de football, d’un marché, une mosquée. C’est cette information qu’on était en train de donner à un groupe de jeunes pour la relayer. Et subitement, nous avons été interrompu par des jets de pierres et nous étions engouffrés dans la maison et on ne pouvait pas sortir. Il a fallu l’intervention des forces de sécurité pour nous sauver. C’est comme ça que la situation s’est passée ».

Des sages et jeunes du quartier de Kaporo-centre étaient massivement réunis chez le président du conseil du quartier ce mercredi 06 avril pour s’informer davantage sur les conditions de la reprise des travaux sur le domaine.

Pour la continuité des travaux sur le site, des jeunes du quartier exigent de Diallo Sadakaadji, la construction d’un terrain de football, d’une maison de jeune, d’un centre de santé.

« Depuis la journée d’hier, on a entendu que Diallo Sadakaadji a commencé à travailler sur la ferme. A Kaporo, on ne parlait que de ça. La nuit, le fils de Diallo Sadakaadji et certains jeunes du quartier sont venus chez le chef du quartier pour s’entendre sur quelque chose. La population de Kaporo a envahi le domicile du chef du quartier pour exprimer leur opposition pour la reprise des travaux (…). La jeunesse demande l’arrêt des travaux pour qu’on puisse s’entendre. On réclame un stade, une maison des jeunes, un hôpital ou un centre de santé. Sans cela, nous ne voulons pas voir de travaux là-bas », a souligné Souleymane Soumah, membre de la jeunesse de Kaporo centre.

Rencontré sur les lieux, Diallo Sadakaadji reconnaît hors micro avoir repris des travaux sur le site parce que , dit-il, le domaine lui appartient sans donner plus de détails. Il annonce la tenue d’une conférence de presse ce vendredi 08 avril pour apporter plus de détails.

Cependant, des travaux se poursuivent sur le domaine appelé ferme de Kaporo sous la surveillance de quelques hommes en uniforme.

Selon le président du conseil du quartier de Kaporo centre, le site qui fait l’objet de litige est un domaine coutumier qui a été cédé au premier régime pour en faire une ferme. Alseny Soumah souligne que sous le régime de Lansana Conté que le domaine appelé aujourd’hui ferme de Kaporo a été vendu au richissime homme d’affaires par la première dame de la république d’alors avec un décret présidentiel.

Sous la transition de Moussa Dadis Camara en 2009, le mur qui servait de clôture à la ferme de Kaporo avait été nuitamment détruit par les autorités d’alors.

Sadjo Bah

