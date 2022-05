Ferme (litigieuse) de Kaporo: on en parle…

Depuis des années, la ferme de Kaporo située dans le secteur 4 non loin du marché, enregistre des vives tensions entre le propriétaire désigné et les citoyens du quartier.

Selon un responsable local, trouvé dans les environs ce samedi 28 mai 2022, depuis plus d’une décennie, il a appris que la zone appelée « la ferme » appartient au richissime homme d’affaires Amadou Oury Diallo connu sous le pseudonyme de Diallo Sadakadji, ancien conseiller du président Conté.

Selon M. Bah avec qui on a échangé dans la matinée de ce samedi, il a dans les débats appris que ce domaine dont une partie érigée en terrain de football appartiendrait à Diallo Sadakadji. « J’ai appris que Diallo Sadakadji a acheté toute cette partie depuis le temps de feu Général Lansana Conté. Après l’acquisition, il a clôturé le terrain en brique. Après la mort du président Conté, le CNDD qui a pris le pouvoir par les armes est venu manu militari casser toute la clôture. Au fil des années, les gens sont venus occuper la zone pour en faire des garages et des maisons de fortune pour exercer leur petit commerce. Et la zone est restée comme ça. Après l’élection de l’ex président Alpha Condé la ferme a, de nouveau été remise à Diallo Sadakadji, nous apprend-on. Il y a quelques mois, la puissance publique est venue donner un préavis aux occupants de quitter les lieux. Mais malgré tout, d’autres sont restés. Et il y a quelques jours la sécurité est revenue en grand nombre pour déguerpir tous les occupants de la zone. Après ça, nous avons vu des camions transporter du sable et du gravier sur le domaine. Et malheureusement, nous avons certaines personnes, dont j’ignore les noms, sont venues transporter une partie à l’aide des bols et des seaux. C’est après cet incident que les pickups de la sécurité sont venus quadriller toute la zone. », a-t-il raconté.

Interrogé, le chef de quartier de Kaporo a sans faire beaucoup de commentaire laissé entendre que cette histoire dépasse ses compétences. « Tout ce que je sais, c’est Diallo Sadakadji qui est en train de faire la clôture en feuille de tôles sur la zone. Et en ma connaissance, il n’ya pas eu de manifestation sur le site récemment », a martelé M. Alsény Chaoui Soumah

Il faut noter qu’avant que nous quittions les lieux, nous avons remarqué la présence des gendarmes et des pickups dans les environs.

Mamadou Yaya Barry