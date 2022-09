Fermeture annoncée des pharmacies non agréées : des vendeurs se plaignent à Kankan

Dans un communiqué diffusé sur les antennes de la RTG en août dernier, le procureur spécial près la CRIEF a ordonné la fermeture des boutiques et autres points de vente non agréés de médicaments et autres produits de santé sur toute l’étendue du territoire national à partir du 15 septembre 2022. A 72 heures de l’échéance, la décision est diversement appréciée par des professionnels du domaine et des citoyens à Kankan, rapporte notre correspondant basé dans la localité.

A partir du jeudi prochain, la vente des médicaments et produits pharmaceutiques par les non professionnels connaitra un gros coup de frein dans le pays. Dans la commune urbaine de Kankan, cette décision du procureur spécial Aly Touré fait des heureux du coté des pharmaciens agréés. Dr Issa Sidibé est l’un d’eux : » Dans les autres pays de la sous-région, vous ne verrez jamais les points de vente de médicaments comme ça à ciel ouvert, puisque ça y va de l’intérêt de la santé publique, donc nous ne pouvons que saluer cette décision du procureur Aly Touré de la CRIEF et nous espérons qu’on ne va plus reprendre les mêmes choses. Il est très important que dans le secteur médical que tout le monde se mette en règle. »

Ismaël Camara, un citoyen, apprécie la décision pour diverses raisons. Pour lui, la vente des médicaments par des non professionnels est un danger pour la population : » On ne doit pas autoriser à n’importe qui de vendre les médicaments. Les produits pharmaceutiques sont commercialisés aujourd’hui par des individus qui ne connaissent rien là-dessus et ne savent pas comment conserver. Au lieu de vendre pour guérir, ils vendent maintenant pour détruire la vie humaine. »

Les vendeurs illégaux eux, restent partagés entre amertume et inquiétude. Aly Condé: « Actuellement il y a beaucoup de jeunes qui ont fini les études mais il n’y a pas de travail, c’est grace à ces pharmacies qu’on gagne de quoi satisfaire nos différents besoins. Mais on dit qu’on doit fermer d’ici le 15 septembre, on ne sait plus ce qu’on doit faire, si on ferme notre pharmacie ça va jouer sur nous. »

Reste à savoir si l’application de cette décision sera effective sur le terrain dans le Nabaya.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan

