Fermeture cimetières de Bambéto et Kaporo-rails : les précisions du Ministère de la Ville

PRÉCISION DU MINISTÈRE DE LA VILLE ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE- La fermeture des cimetières de Bambeto et de Kaporo rails sur le site de Koloma était à titre provisoire. Elle (la décision) est rentrée en vigueur le 10 mai dernier pour au moins deux (2) semaines afin de faciliter les travaux de terrassement avec le mouvement des machines et camions. Mathématiquement, les deux semaines sont écoulées.

Maintenant, la supposée fermeture définitive de ces lieux n’engage que ceux qui donnent l’info dont l’objectif est de lancer l’anathème sur les autorités du département, les accuser de blasphème et d’une supposée volonté d’effacer l’histoire.

Aucune décision n’est prise dans ce sens par le Ministère de la Ville et de l’Aménagement du Territoire. Que cela soit su