Fermeture de la mine de Kounsitel (Gaoual) : “l’instruction vient de la Présidence de la République” (préfet Labé)

C’est lors un point de presse qu’il a animé hier mardi 08 juin dans son bureau, en présence du préfet et du maire de Labé, que le gouverneur de la région a annoncé la fermeture pure et simple de la nouvelle mine d’or de Kounsitel, dans la préfecture de Gaoual.

Après l’annonce de cette décision, le préfet Elhadj Safioulaye Bah est descendu sur le terrain pour sensibiliser les candidats en partance pour ce nouvel eldorado et les dissuader de rebrousser chemin. Dans sa pédagogie, le premier magistrat de la préfecture de Labé a informe les orpailleurs que cette décision vient du chef de l’Etat.

« Nous avons reçu des instructions, des informations qui nous disent que la mine, elle est fermée. Donc, ceux qui sont en partance pour la mine, qu’ils retournent, ceux qui sont là-bas, à partir d’aujourd’hui (mercredi 09 juin), des forces de défense et de sécurité y seront pour les renvoyer. Ceux qui sont chez eux là-bas, leur dire de ne pas bouger. Donc c’est pour vous éviter, vous qui êtes ici à Labé, ce transport jusqu’à Kounsitel dans Gaoual. Mais les instructions viennent de la présidence de la république, du Ministère de la sécurité et du ministère de l’administration du territoire et de la décentralisation », informe le préfet.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

