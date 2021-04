Fermeture des cimetières de Bambéto par le Ministère de la Ville: «Quand ça vient du sommet, on exécute » (chef de quartier)

Dans un courrier rendu public depuis le 8 avril dernier, le ministère de la Ville et de l’Aménagement du Territoire, informe le Secrétaire Général des Affaires Religieuses de la fermeture des cimetières de Kaporo-Rails pour des raisons, dit-il, de « Travaux de voiries et réseaux divers du Centre Directionnel de Koloma démarrés au mois de janvier dernier. Ils comprennent notamment des terrassements généraux, l’aménagement, le bitumage, la signalisation des voies, l’éclairage public, l’aménagement des parkings, des espaces verts, aires de jeux », mentionne ce communiqué dont nous détenons copie.

Par la même occasion, il demande instamment 《 de faire prendre des mesures idoines de ces lieux au plus tard le 10 mai 2021 afin de pouvoir continuer les travaux en toute sécurité.

En effet, les ZAC du centre directionnel de Koloma sont des réserves foncières de l’État destinées à recevoir le surplus de besoin en bâtiments au cas où les prévisions d’occupation du sol serait amenées à être dépassées.》

Interrogé sur cette mesure ce samedi 17 avril 2021, le chef de quartier de Koloma-Soloprimo, Kaba Dabo, a, un premier temps laissé entendre qu’il on a déjà pris des mesures idoines pour envoyer des corps dans d’autres cimetières avant d’ajouter qu’il n’a aucun commentaire à faire par rapport à ça《 On nous a envoyé une circulaire. C’est la ligue islamique qui a envoyé à nous les chefs des quartiers concernés, afin de répercuter ça au niveau des différentes mosquées. Les cimetières, c’est des lieux très importants mais si en amont, au niveau des décideurs, cela ne les conviendrait pas, on ne peut pas faire un commentaire par rapport à ça. 》

M. Dabo d’ajouter ceci :《 Il y a deux (2) cimetières ici qui sont concernés : l’un se trouve au niveau de Bambeto ( appelé communément le cimetière des martyrs, ndlr) et l’autre du côté de la gendarmerie qui est derrière l’ex-marché de Kaporo-Rails. Ils ont dit d’informer les gens que dans un délai d’un mois ceux-là seront fermés…On n’a aucun commentaire à faire, parce que nous sommes des élus à la base. Quand ça vient du sommet, on exécute… Dans la circulaire, c’est jusqu’au 30 avril. Donc on a un petit temps. On prend des dispositions. Peut-être on va orienter les corps pour les enterrements dans d’autres cimetières. Par exemple vers chez moi, il y a un grand cimetière, on va orienter les gens là-bas », a-t-il fait savoir.

Pour finir, la circulaire indique : « Dans le plan d’aménagement du site dont la mise en œuvre se fait dans le cadre d’une convention de partenariat public-privé entre l’État et la société d’aménagement IMAAG Holding, les deux cimetières sur le site sont dans les zones d’aménagement concerté (ZAC) dont la vocation est différente de celle de ces lieux. »

Mamadou Yaya Barry

622266708