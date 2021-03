Fermeture des frontières, détention des opposants, dialogue…, ce que Mamadou Sylla et Cie ont demandé au chef de l’Etat

Le chef de file de l’opposition (Cfo) et président de l’Union Démocratiques de Guinée (UDG), Elhadj Mamadou Sylla a, lors d’une conférence de presse qu’il a animée ce samedi, avec les membres de son cabinet, rendu public, à Dixinn, le contenu du mémorandum, transmis au président Alpha Condé.

Dans ce document de 5 pages, les opposants demandent entre autres de solder les passifs de la crise politique; la réouverture des frontières ; la nécessité de conforter le vivre ensemble et l’unité nationale, l’élimination des causes récurrentes des crises politiques en Guinée; gouverner autrement pour briser les rigidités structurelles économiques et sociales.

Pour le président de GEGI Fodé Mohammed Soumah, porte-parole du Cabinet du chef de file qui a décliné l’objet de ce document, « ce mémo que nous vous présentons est destiné à défricher les voies nous permettant d’aller à l’apaisement et à la concorde nationale dont nous avons tous besoin. Nous saluons à cet égard la création du cadre permanent du dialogue politique et social sous la présidence du Premier ministre ».

À la deuxième page du mémo, la situation des détenus politiques préoccupe ce groupe parlementaire qui a démandé la clémence du chef de l’État pour leur libération.

« Comme vous le savez, notre pays est sorti traumatisé des processus électoraux de l’année 2020, plusieurs dizaines de personnes demeurent emprisonnées. Cette situation est une préoccupation nationale afin de contribuer à apaiser les esprits et de faire baisser les tensions politiques, nous vous suggérons d’user de votre influence pour solder le passif de la crise post-électorale. Cela concerne principalement les détenus politiques dont les cas méritent d’être examinés de manière plus humaines par leur libération, ou par des libertés provisoires assorties de contrôle judiciaires », mentionne-t-il.

S’agissant de la réouverture des frontières terrestres avec les pays limitrophes (Sénégal, Guinée-Bissau), Mamadou Sylla et collègues ont mis en avant le calvaire des citoyens guinéens.

« Les populations rurales notamment les paysans sont affectés par la fermeture des frontières avec nos pays limitrophes. Plusieurs secteurs de notre économie comme les transporteurs et les commerçants se retrouvent pénalisés. Nos capacités productives pour l’export sont réduites sans compter les pertes de parts de marchés. Cette situation a renforcé les méfaits de la pandémie de COVID-19 dans le pays en accentuant la pauvreté et les difficultés de nos populations ».

« Le peuple guinéen subit plusieurs tensions de toutes natures qui déchirent note tissu national. Les tristes événements tragiques de Macenta en fin décembre, illustrent la nervosité et le recours récurrent à la violence pour gérer des contradictions mineures…Votre charge recommande de prendre en compte tous les enfants de la Guinée sans aucune discrimination notamment en ce qui concerne la jouissance des droits de l’homme », concluent-ils dans leur mémo remis au chef de l’Etat.

