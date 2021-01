Fermeture des frontières : ‘’j’ai dépensé plus de 84 millions fg pour mes camions en quatre mois’’ (Elhadj Charifou)

Les quatre mois de fermeture des frontières entre la Guinée et ses pays voisins particulièrement, le Sénégal ont sérieusement affecté les opérateurs économiques et les citoyens de Labé. Parmi eux, figure Elhadj Mamadou Charifou Singouma Diallo qui a présentement 11 de ses camions, transportant des produits laitiers et des tissus cloués à la frontière.

Selon cet opérateur économique, par jours et depuis 4 mois, il dépense 700 mille fg pour entretenir ces gros-porteurs, chauffeurs et apprentis. A cela s’ajoute le risque d’expiration de ces produits.

« Personnellement, j’ai 11 de mes camions bloqués à la frontière, chaque jour je dépense 700 mille fg. Les quatre mois font 84 millions de fg. En plus, certains de nos produits sont en train d’expirer. Nous avons dans les camions des produits comme du lait en poudre, du lipton, des sardines, et des tissus », explique l’opérateur économique.

Poursuivant, notre interlocuteur a levé l’équivoque sur les risques de menace qu’insinuent les autorités, raison de la fermeture des frontières, avant de préciser que cette fermeture n’affecte pas seulement les opérateurs et les citoyens du Foutah Djallon.

« Depuis 40 ans, je fais la navette entre la Guinée, le Sénégal et la Gambie. Je n’ai jamais vu et entendu des menaces d’attaque contre la Guinée se profile. En plus de ça, toutes les marchandises qu’on charge sont contrôlées et tout ça c’est pour sécuriser le pays et les citoyens. Ces produits que nous avons sont en destination sur N’zérékoré, Guéckédou, Kankan, Conakry et Labé. Suite à la fermeture des frontières, trouvée du gloria, un sac de lait en poudre et du lipton est un parcours du combattant. En plus de ça, le sac de sel de 25 kg qui était vendu à 25 mille fg, aujourd’hui est vendu jusqu’à 50 mille fg, le sac de riz communément appelé Bangladesh qui était vendu à 280 mille est aujourd’hui vendu à 330 mille fg », renchérie-t-il.

Dans la foulée, Elhadj Mamadou Charifou Singouma Diallo n’a pas manqué de lancer un appel à l’endroit des autorités en ces termes :

« Heureusement, le pays est calme présentement et nul ne peut dire le contraire. Donc nous demandons aux autorités d’ouvrir les frontières pour permettre aux citoyens de reprendre les activités. Puisque les populations sont en train de souffrir », demande-t-il.

A noter que lors de sa dernière sortie médiatique, le gouverneur de la région administrative de Labé, Elhadj Madifing Diané avait rassuré les citoyens sur l’ouverture prochaine des frontières. Une situation qui se fait toujours attendre.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

+224 620 44 25 83