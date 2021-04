Dans un communiqué transmis jeudi à Mediaguinee, la délégation de la Cedeao conduite par Jean-Claude Kassi BROU a rencontré les 30 et 31 mars les autorités guinéennes. Au cours des échanges, un accent particulier a été mis sur la fermeture des frontières. La Cedeao a a félicité la Guinée d’avoir ouvert ses frontières avec la Sierra Leone et l’a encouragée à poursuivre ses discussions avec le Sénégal et la Guinee-Bissau … Communiqué