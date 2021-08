Fermeture des frontières terrestres pour cause de COVID-19 : ‘’je ne pense pas que cette décision soit justifiable’’ (Cellou Dalein Diallo)

Intervenant ce jeudi 12 août dans l’émission ‘’Mirador’’ de FIM FM, le président de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) et de l’ANAD, Elhadj Cellou Dalein Diallo, est revenu sur la décision du dernier conseil des ministres qui annonce que “les voyages pour la Guinée se fera maintenant et uniquement par la voie aérienne” pour cause de COVID-19. Selon le président de l’UFDG, cette décision est inopportune.

« Je ne pense pas que cette décision soit justifiable pour fermer les frontières terrestres et de dire que tous les déplacements doivent s’effectuer par les frontières aériennes.», dit-il, ajoutant que ce gouvernement devrait « rendre les masques disponibles et ce n’est pas le cas, on demande aux gens de porter les masques mais la sensibilisation a été insuffisante et ce gouvernement ce qu’il sait faire c’est de prendre les décisions qui ne sont pas applicables, qu’elle nuisent plus qu’elles ne rendent service.»

Pour finir, il dira : « le couvre-feu la nuit, je pense que ça va aider parce que les jeunes aiment se défouler, mais lorsqu’on part dans les marchés, on trouve que les gens ne portent pas de masque et il y a aucune distanciation sociale qui est observée. Je pense qu’il faut prendre des dispositions à ce niveau, sur ce qui se fait en plein jour, mais on ne fait rien par rapport à ça. Il faut sensibiliser les gens et le gouvernement doit rendre disponibles les masques et leur port obligatoire et comment le faire même en pleine journée. C’est ça qui est difficile. C’est ce défi-là auquel il faut d’abord s’attaquer avant de décréter qu’il n’y a pas de mouvement à partir de 22h.»

Mamadou Yaya Barry

