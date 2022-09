Le jeudi 15 septembre 2022 était la date indiquée par le procureur spécial, Aly Touré pour la fermeture des boutiques et points de vente de médicament et autres produits de santé non conventionnels. A Kankan, les autorités régionales s’activent pour s’assurer du respect scrupuleux de la dite décision, les vendeurs eux ne peuvent que se conformer, rapporte notre correspondant basé dans la localité.

Les autorités administratives régionales de Kankan engagent eux aussi une lutte sans merci contre les faux médicaments. A travers un point de presse ce jeudi matin, Aboubacar Diakité le gouverneur de Kankan a été clair. Selon lui, aucune boutique ou points de vente de produits pharmaceutiques non agréés ne sera tolérés.

« Combien de personnes ont trouvé la mort à cause des faux médicaments ? Combien de personnes ont aggravé leur maladie à cause des faux médicaments ? Donc cette volonté du président de la République et du procureur spécial de la CRIEF doit être appliquée chez nous dans la région de Kankan et ça sera sans état d’âme. »

Les hommes en uniforme déjà déployés à travers la ville, se chargeront d’épingler les personnes qui iront à l’encontre de cette décision.

« Les services de sécurité sont sur le terrain, s’ils prennent des gens qui ouvrent les pharmacies, comme c’est la police et la gendarmerie ils vont faire leur travail et les envoyés devant les juridictions », a ajouté Aboubacar Diakité.

Dans la ville, aucun vendeur n’a ouvert sa boutique, les seuls lieux où ont pouvaient apercevoir des médicaments, ce sont les pharmacies qui disposent des agréments, et celles-ci ne sont qu’une dizaine dans la commune urbaine de Kankan. Mamady Condé un jeune contraint de fermer son point de vente de médicaments, exprime son mécontentement.

« Quand on se permet de tout vérifier dans ce pays ça ne peut pas aller, on fait ce travail de vente de médicaments pour satisfaire nos besoins et soutenir notre famille. »

Mamady Condé lance par ailleurs un appel à l’endroit du chef de l’Etat. « Nous supplions le président Doumbouya de nous donner l’opportunité de travailler parce que le pays est dur actuellement. »

Aux préfets et agents de santé de la région, le Général à la retraite Aboubacar Diakité exige le strict respect de cette décision du Procureur spécial près la CRIEF.

« J’appelle tous les préfets, les administrateurs territoriaux, les professionnels de la santé, les forces de défense et de sécurité chacun en ce le concerne à respecter scrupuleusement les consignes données par le procureur de la CRIEF. »

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan

623 77 06 09