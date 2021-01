Fermeture siège et bureaux de l’Ufdg: le procès s’ouvre ce mardi, 3 Ministères visés…

Selon Me Salifou Béavogui que Mediaguinee a joint, le procès de l’affaire fermeture des bureaux et siège de l’union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) de Cellou Dalein Diallo par l’Etat s’ouvre ce mardi 19 janvier au tribunal de première instance de Dixinn.

D’après l’avocat, c’est après 3 mois de lutte que le procès de la fermeture des bureaux et siège de l’ufdg va s’ouvrir ce mardi à 14 heures au TPI de Dixinn. Une plainte qui vise trois Ministères : sécurité et protection civile, Défense nationale et Administration du territoire

A noter que c’est depuis le mois d’octobre dernier que les bureaux et le siège de l’ufdg ont été fermés suite à l’auto proclamation de Cellou Dalein Diallo comme vainqueur de la présidentielle du 18 octobre dernier.

Elisa Camara

