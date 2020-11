Festival du Jazz : N’Faly Kouyaté présente son prix ‘’Sékou Bembeya” et ses projets…

Le musicien guinéen, chanteur, joueur de kora, N’Faly Kouyaté était devant la presse ce vendredi 20 novembre à Conakry pour présenter son prix du festival du jazz dénommé “Sékou Bembeya”.

Le célèbre artiste qui réside à Bruxelles a également annoncé la réalisation en cours de beaucoup de projets dans le pays à travers sa structure Namun Group, notamment la construction d’une académie d’apprentissage des techniques de chant et d’instruments traditionnels à Siguiri.

Lauréat du prix du festival du jazz dénommé ‘Sékou Bembeya” a raflé hier au centre culturel, le chanteur N’Faly Kouyaté de déclarer : “ce prix est un triple prix pour moi dans la mesure où il y a deux grands côtés qui m’intéressent beaucoup. Le premier c’est qu’enfin on a réhabilité un artiste de son vivant Sékou Bembeya. Et à chaque fois que je pense à cela, j’ai des larmes aux yeux. Parce qu’il y a pleins d’artistes qui méritaient ça, malheureusement c’est lui qui a pu avoir ça et je remercie les organisateurs. Deuxièmement, je viens à la maison, je fais un petit travail, la maison me décore, ça c’est un grand prix pour moi. Ça me fait beaucoup plaisir. Je suis connu ailleurs et je viens chez moi on m’offre un prix, ça me fais beaucoup chaud au cœur”.

Très connu à l’international, le président de la structure Namun Groupe, N’Faly Kouyaté, deux fois nominé aux Grammy Awards aux USA s’est fixé pour but d’envoyer loin la culture guinéenne. C’est pourquoi, dit-il, ” l’objectif de ma structure est aussi de vendre la culture guinéenne à l’étranger. Notre objectif ce n’est pas de recréer la communauté guinéenne à l’étranger, nous, nous voulons toquer à la porte, de nouvelles oreilles, de nouvelles personnes qui ne connaissent pas ce que c’est que la culture ouest-africaine, à plus forte raison la culture guinéenne. Donc on va toquer pour qu’ils puissent découvrir la culture guinéenne”.

S’agissant des projets qu’il compte mettre en œuvre l’année prochaine, la vice-présidente de la structure Namun Group, Sandra Vernerd de souligner : ” il y avait déjà des projets pour lesquels on est venu cette année. Mais malheureusement ça n’a pu avoir lieu à cause de COVID-19. Donc, c’est un projet d’excursion, ça veut dire que nous allons amener les étrangers en Guinée pour leur faire part de notre culture ici. Pour les apprendre les instruments traditionnels, mais aussi les montrer les villages avec leurs cultes, avec leur tradition, avec leurs masques. Le deuxième projet c’est African star academy, ça veut dire le coaching des jeunes artistes qui vont être sédentarisés à Siguiri pendant un certain moment et pour coacher par N’Faly Kouyaté. Mais pour aussi faire des apprentissages dans le management, dans la communication et dans la technique, le tout pour être vraiment préparé pour une carrière internationale, en tout cas pour leur donner déjà les bases. Et maintenant, le lauréat sera poussé. Et le dernier projet c’est le Panafricain Arts Festival, c’est le festival qui clôture le African Star Academy, ça veut dire c’est la compétition des 12 candidats où sort le lauréat, mais aussi l’invitation des artistes confirmés guinéens et étrangers qui vont maintenant jouer. Et sa réalisation est prévue au mois de février prochain “.

Elisa Camara

