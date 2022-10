Festival panafricain des grillades: la 6è édition, c’est du 28 au 30 octobre à l’esplanade du Palais du peuple

Cette annonce a été faite ce jeudi 27 octobre lors d’une conférence de presse que les organisateurs de l’événement ont animée dans un réceptif hôtelier de la place.

Au compte de cette nouvelle édition, plusieurs artistes nationaux et internationaux sont annoncés tels que: Fodé Kouyaté, Mimi Paya-paya, Gwada Maga, l’humouriste Bappa Oumar de la Guinée, Kandia Kora, Serge Benaud, Roga-Roga, Viviane Chidide, le groupe Extra-Musica et autres . La rentrée à ce festival est à 50 mille fg et 150 mille fg pour les VIP. Selon Hoguié Hawaï, directrice de l’agence YAKAM, commissaire générale du Festival Panafricain de Grillade, la nouveauté de cette 6ème édition est liée à l’augmentation des stands qui passent de 40 stands, au lieu de 33 de l’année dernière.

« 6 éditions, on vient de loin. On rend grâce à Dieu le Tout-Puissant. On remercie tous ceux qui nous ont accompagnés jusque-là. 6 éditions, c’est quand même pour nous une édition de challenge. On va devoir prouver plus, on va devoir montrer aux festivaliers qu’ils ont eu raison de revenir encore une fois, qu’on évolue à chaque édition. On est passé comme je l’ai dit tout à l’heure de 33 à 40 stands. Parce que ce qu’il ne faut pas oublier, c’est que le plateau musical étant plus au festival, lorsque festival c’est les grillades. Donc c’est le passage de 33 à 40 stands avec de nouvelles spécialités, on a l’escargot, on a le lapin, on a des choses qui ne sont pas habituelles, on a le pigeon et autres .Pour cette 6ème édition, j’aime commencer par Fodé Kouyaté qui est une légende, on a Roga-Roga et le groupe Extra-Musica, on a Viviane Chidide. , Mimi Paya-paya et Gwada Maga que vous avez vu ,Serge Benaud et tant d’autres. On a certains qu’on a pas annoncés comme le groupe Pokemone. Il y aura beaucoup de surprise », a-t-elle indiqué.

Selon Hawaï, la 5ème édition a connu la participation de plus 15 mille visiteurs et cette année donc, elle souhaiterait avoir plus de visiteurs . « On espère, on croise les doigts. Pour nous, comme je vous l’ai dit, c’est une année de challenge. Donc on se fixe des objectifs et on espère pouvoir vous annoncer l’année prochaine qu’on a eu plus. Le festival panafricain parce que, ce qu’il faut savoir moi j’ai commencé en RDC. Mon rêve c’était de pouvoir venir le faire chez moi en Guinée. Donc il fallait que je me prépare à arriver en Guinée. Donc Panafricain c’est parce que je voulais aussi associer toute l’Afrique à ce festival. Vous verrez que quand on organise le festival, il y a des gens qui viennent de partout. Ce qu’il faut retenir c’est que même à Kinshasa, on a déjà eu Kandia ,on a déjà eu Oudy 1er. Donc pour nous, c’est toujours un panache de Grillade, de saveurs africaines mais aussi de saveur musicale », a-t-elle déclaré.

Parlant du ticket d’entrée qui coûte 50 mille fg, la commissaire générale du festival panafricain des Grillades explique le pourquoi. « Je voulais profiter de votre micro parce que récemment on a constaté beaucoup de critiques par rapport à la rentrée qui coûte 50 mille. Il y a des gens qui trouvent que c’est cher. On amène énormément d’artistes et ces artistes ne viennent pas gratuitement, on les paie, il faut qu’on paie les billets d’avion, qu’on les loge, qu’on les nourrisse etc. Et organiser le festival lui-même coûte extrêmement cher. Donc les 50 mille nous permettent de rentrer dans nos fonds plus l’accompagnement de nos sponsors. Donc ces 50 mille fg,plus une boisson gratuite et 150 mille fg plus une boisson gratuite pour les VIP. Et en ce qui concerne la sécurité, on a augmenté le nombre d’agents, 50 agents supplémentaires. Le festival n’est pas un endroit dangereux, les gens qui viennent sont des gens civilisés qui font très attention. Vous pouvez amener les enfants, tout est fait et organisé pour ne pas qu’il y ait des débordements », a-t-elle expliqué.

Selon l’organisatrice, pour participer à ce festival, il faut soit être propriétaire d’un restaurant ou être passionné de cuisine et le prouver ou être service traiteur.

Christine Finda Kamano

