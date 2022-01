Fête de fin d’année : 7 cas de morts enregistrés en Guinée avec un suicide à Coyah

Dans un communiqué dont copie à été transmise à Mediaguinee ce samedi 1er janvier 2022, le Ministère de la Sécurité et de la protection civile a fait le bilan des cas d’accident enregistrés le 31 décembre 2021. Le communiqué fait état de sept (7) cas d’accident dont un mort à Conakry et des dégâts matériels

.A l’intérieur du pays, il est question de six (06) autres cas enregistrés notamment un à Koundara, un à Faranah où il a été enregistré six (06) morts, deux (02) accidents à Coyah avec un cas de suicide.

Tout en souhaitant ses condoléances aux familles éplorées et souhaitant prompt rétablissement aux blessés, le ministère de la sécurité et de la protection civile souhaitant également une bonne et heureuse année à l’ensemble de la population, et félicite les fonctionnaires de police pour leur engagement et leur professionnalisme dans la sécurisation des festivités de fin d’année 2021 sur toute l’étendue du territoire national.

Maciré Camara