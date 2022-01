Fête de fin d’année à N’zérékoré : 3 accidents dont 2 morts et un blessé enregistrés (police routière)

Les fêtes de fin d’année n’auront pas été que seulement belles à N’zérékoré, au sud du pays puisque la route a fait encore des morts. Selon le commissaire spécial de la police routière, Bangoura Kandei Roger, ces trois cas d’accident ont été enregistrés à différents endroits.

« Pratiquement, il y a eu un premier cas d’accident mortel et ça, c’était aux environs de 9h le 1er janvier. C’était un éco-garde et un sergent qui quittaient Lououlé pour se rendre à N’zérékoré. L’accident s’est produit au carrefour de la route du grumier, les deux sont tous morts. Le deuxième cas, c’était à Boma qui n’avait pas été signalé, l’accident s’est produit aux environs de 3 h du matin. Pour l’instant, seul un blessé a été identifié. Le troisième cas s’est produit à Dorata, en face de la station Shell où un drame allait se produire. Les motards ont voulu incendier cette voiture. A l’arrivée des autorités routières, les motards et le propriétaire du véhicule n’étaient plus sur le lieu, mais la voiture qui a fait l’accident s’y trouvait. Jusqu’à présent, les intéressés ne sont pas encore identifiés,

Mais la voiture a été localisée. Pour l’instant, l’heure est à la recherche de son propriétaire », a indiqué Kandei Bangoura Roger.

Amara Souza Soumaoro, Correspondant à N’zérékoré

