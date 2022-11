Fête de l’armée à Dinguiraye : les hauts faits de l’armée guinéenne au cœur de la célébration

L’armée guinéenne célèbre en ce 1er novembre 2022, l’an 64 de sa création. A Dinguiraye, la cérémonie s’est déroulée au camp militaire, en présence des autorités préfectorales et des citoyens de la ville.



Dans son allocution, le commandant de la compagnie d’infanterie de Dinguiraye a rendu un hommage aux pionniers de l’armée guinéenne.

Le commandant Faoly Bangoura a rappelé le rôle joué par l’armée guinéenne pour la défense de l’intégrité territoriale, la lutte de libération de certains pays africains et le maintien de la paix dans la sous-région ouest-africaine.



« Cette armée depuis sa création à la date du 1er novembre 1958 a toujours œuvré pour la défense de l’intégrité du territoire et la consolidation de notre souveraineté (…). Les forces armées guinéennes ont non seulement protégé la souveraineté de la Guinée mais aussi ont participé activement à la lutte de libération à travers le continent notamment en Angola, au Congo, au Mozambique et en Guinée-Bissau. L’armée guinéenne, fidèle à sa vocation panafricaine, a contribué au retour de la paix et de la quiétude au Libéria et en Sierra-Léone. Notre vaillante armée est à sa 8ème mission au nord Mali pour aider ce pays frère menacé par les djihadistes depuis près de 10 ans », a rappelé commandant Faoly Bangoura avant de saluer les réformes engagées par le CNRD depuis le 5 septembre 2021.

De son côté, le contrôleur général de police et préfet de Dinguiraye a souligné les hauts faits de l’armée guinéenne.



« Depuis ses premières heures, notre armée n’a pas failli à sa mission, ni à sa vocation. Elle a su repousser toutes menaces et agressions contre notre pays. Parmi ses hauts faits d’armes, on peut citer la neutralisation de l’agression impérialo-portuguaise de novembre 1970 et celle de la tentative de pénétration des rebelles au sud de la Guinée au début des années 2000. Au-delà de la défense territoriale, nos forces de défense et de sécurité, dans le cadre de notre vocation panafricaniste et notre désir de paix, ont été déployé dans plusieurs missions d’opérations de maintien de la paix de la CEDEAO, de l’Union africaine et de l’organisation des nations unies », a souligné Cheick Mohamed Keïta avant de remercier et féliciter le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya pour ses efforts.

Les épouses des militaires et paramilitaires ont quant à elles sollicité un soutien technique et financier au colonel Mamadi Doumbouya pour lancer des activités génératrices de revenus afin de participer au développement du pays.

Sadjo Bah