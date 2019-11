Fête de l’armée à Kindia : Colonel Ibrahima Kalil Condé étale les actions du président Alpha Condé

Le 61è anniversaire de l’armée guinéenne a été célébrée ce vendredi 1er novembre 2019, sur toute l’étendue du territoire national. A Kindia, cette fête s’est déroulée dans l’allégresse et la région militaire de Kindia à travers son commandant, Ibrahima Kalil Condé a profiter de l’occasion pour étaler les biens du président Alpha Condé pour l’armée guinéenne.

C’est au camp Kémé Bouréma que les services de sécurité tout corps confondus de la préfecture se sont retrouvés pour célébrer cette date historique qui correspond à la création de l’armée guinéenne. Devant plusieurs autorités locales, le commandant de la première région militaire de Kindia, Colonel Ibrahima Kalil Condé a étalé toutes les actions effectuées ces dernières années pour l’armée guinéenne.

« Depuis la création de la vaillante armée guinéenne, ce que nous recevons maintenant, nous n’avons pas l’habitude de les bénéficier. Tous les commandants des régions militaires ont aujourd’hui deux véhicules de commandement. Les commandants des bataillons d’autonome, chacun a bénéficié de l’octroie d’un nouveau véhicule et tous les commandants des bataillons d’infanterie, chacun a bénéficié d’un nouveau tutel, tous les commandants des différentes compagnies d’infanterie de l’intérieur, dans toutes les préfectures chaque commandement d’unité a bénéficié d’un nouveau véhicule et c’est pareil pour tous les adjoints de tous ces commandants d’unité précités. Chacun a aujourd’hui un nouveau véhicule. En plus de tous ces biens faits, il y a la construction de certains camps militaires à l’intérieur du pays. Donc, tout ça, c’est des efforts louables et il faut que la population sache ce que le gouvernement est en train de faire pour son armée », dit-il.

Poursuivant son intervention, le commandant de la première région militaire de Kindia a présenté l’image qu’a aujourd’hui l’armée guinéenne. « Depuis 2003, l’armée guinéenne était exclut du concert des nations. La Guinée n’était représentée nulle part dans les missions onusiennes et c’était notre faute. Mais depuis l’arrivée du professeur Alpha Condé, il a mis dans sa priorité la réforme du secteur de défense et de sécurité. Aujourd’hui, l’armée guinéenne est dans le concert des nations et c’est l’armée qui est la plus félicitée. Il faut reconnaître également que si hier quand les militaires étaient dans les missions onusiennes, ils souffraient de certains problèmes de solde. Depuis la venue du président Alpha Condé, il a mis fin. Tous les militaires qui sont dans ces missions ont un compte bancaire géré par lui même. Aujourd’hui, le soldat guinéen est payé comme le soldat américain et comme tout autre soldat dans les pays africains et tout cela grâce aux démarches du président Alpha Condé », ajoute-t-il.

A la fin de cette fête, les militaires ont procédé à des démonstrations, des défilés avant que deux (Z) agents du SCAD ne soient récompensés de satisfécits après une formation de 13 mois à Foulaya.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

+224 623 08 09 10