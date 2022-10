Fête de l’indépendance: « La Guinée a toujours joué un rôle majeur sur la scène africaine » (Gouverneur)

Les Guinéens ont célébré ce dimanche 02 octobre 2022, l’an 64 de l’accession du pays à l’indépendance. A Mamou, une cérémonie grandiose a été organisée à la maison des jeunes. Une cérémonie à laquelle le gouverneur de la région de Mamou, le colonel Aly Badara Camara, a livré un message empreint d’engagement pour prôner le rassemblement.

Devant un parterre de citoyens et militaires ainsi que d’autres autorités, le patron de la région de Mamou n’a pas manqué de rappeler aux populations de la ville cosmopolite de soutenir les actions du CNRD afin de faire de la Guinée un pays dans le concert des grandes nations.

Il a évoqué le rôle important que la Guinée a joué pour l’indépendance de plusieurs pays de l’Afrique.

« La Guinée a toujours joué un rôle majeur sur la scène africaine et internationale, notamment pour la défense et l’émancipation des peuples africains. Cette vision est poursuivie par le CNRD, en vue de hisser toujours plus haut le drapeau guinéen dans le concert des nations… L’heure est au rassemblement de tous nos compatriotes autour des actions engagées par le CNRD, pour permettre à notre pays de sortir de cette période transitoire, avec des institutions plus fortes, une nation plus tolérante et réconciliée avec elle-même, où toutes les opinions peuvent s’exprimer librement.

Dans cette Guinée nouvelle que nous voulons bâtir ensemble, tout sera mis en œuvre pour que force reste à la loi, que l’ordre et la discipline sous-tendent le comportement quotidien de chaque Guinéenne et Guinéen. C’est seulement à ce prix que nous pourrons bâtir une nation forte et prospère… L’état actuel du pays exige des mesures fortes que le CNRD s’engage à prendre en vue de redresser la situation avant la fin de la Transition. Au titre de ces mesures, il y a la refondation de l’État, la lutte contre la corruption, la réforme du système électoral, la refonte du fichier, l’organisation d’élections libres, crédibles, inclusives et transparentes, ainsi que la réconciliation nationale…

Je vous exhorte à plus d’engagement pour que cette fois-ci nous soyons au rendez-vous de l’histoire. Nous n’avons pas droit à l’erreur. Car, la Guinée dont nous rêvons tous doit se construire maintenant. Pour cela, nous avons besoin de toutes les filles et tous les fils du pays, partout où ils se trouvent », invite le colonel Aly Badara Camara.

A mentionner qu’après cette cérémonie qui a connu une forte affluence à la maison des jeunes, un match de gala a été organisé entre l’équipe préfectorale de Mamou et les forces de défense et de sécurité.



Jacques Kamano