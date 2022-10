Fête de l’indépendance: le colonel Doumbouya dépose une gerbe de fleurs à la mémoire des martyrs du pays

A l’occasion de la célébration ce dimanche 02 octobre, du 64ème anniversaire de l’indépendance de la Guinée, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya a procédé au dépôt d’une gerbe de fleurs à la place des martyrs, dans la commune de Kaloum.

Le colonel Mamadi Doumbouya a souhaité une bonne fête au peuple de Guinée et formulé des vœux pour traverser la période de transition.

« Bonne fête à tous les Guinéens ici et ailleurs. Santé, prospérité et beaucoup d’énergie pour nous permettre sincèrement de traverser cette période et avoir un avenir meilleur pour nos enfants », a déclaré le président de la transition.

Le colonel Mamadi Doumbouya est annoncé au palais du peuple où se déroulera le défilé des troupes.

Elisa Camara