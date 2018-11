La fête de l’unité allemande célébrée en Guinée

L’ambassade de la République fédérale de l’Allemagne a organisé vendredi 9 novembre, dans un hôtel de la place, une réception pour célébrer la fête de l’unité allemande marquant la chute du mur de Berlin et la réunification du pays.

L’évènement a connu la participation des membres du gouvernement guinéen, des diplomates et des anciens étudiants et des amis de Allemagne.

L’ambassadeur de l’Allemagne en Guinée, Matthias Veltin a mis l’occasion à profit pour parler de quelques projets et programmes financés par son pays dans le cadre de l’accompagnement de la Guinée pour la réalisation des objectifs de développement et du bien-être de la population guinéenne.

Le diplomate allemand a mis un accent particulier sur le phénomène de la migration irrégulière qui pour lui est une grande perte pour les familles et les pays des migrants.

Présent à cette cérémonie, le ministre guinéen des affaires étrangères et des Guinéens de l’étranger, Mamadi Touré a salué la coopération guinéo-allemande dont les résultats sont hautement appréciés par les autorités guinéenne.

Il a invité le secteur privé allemand à s’intéresser davantage aux potentialités économiques de la Guinée.

Boriko Diallo