Fête de ramadan à Labé : la sécurité routière annonce des dispositions

Pour minimiser les risques d’accident pendant la fête de l’aïd-el-fitr prévue ce jeudi, 12 mai 2021 en Guinée, le service de la sécurité routière de Labé compte déployer un nombre important d’agents dans les grands carrefours de la ville et la quasi-totalité des lieux de prière de ville.

Parlant de ces dispositions, le colonel Tidiane Sanoh a laissé entendre : « Nous avons déjà recensé les carrefours où nous allons meubler par les agents. Du carrefour Tinkisso, carrefour de l’hôpital, Hoggo-M’bouro, BICIGUI, des agents et certains officiers, seront déployés à ces endroits jusqu’au niveau des lieux de prières. Tous les grands lieux de prières de la ville seront meublés aussi. Ce ne pas le jour du contrôle, mais nous seront là pour représenter les ralentisseurs », affirme-t-il.

Poursuivant, il a exhorté les parents d’éviter de laisser les clés de leurs engins à la portée des enfants. Il a aussi invité les conducteurs d’éviter la consommation de stupéfiant surtout en ce jour de fête.

« Nous savons que les motocyclistes ne font pas doucement. Le jour de la fête, il faut savoir que tu n’es pas seul sur la route, et que tu dois beaucoup faire attention. Se défaire de l’alcool, il ne faut pas dire que je vais me rattraper puisque j’ai fait des temps, sans gouter quelque chose. Les pères de familles qui ont des engins, que ça soit moto ou véhicule, ne laisser jamais les clés à la portée des enfants qui ne connaissent pas les codes de la route… »

Toute personne prise en infraction subira la rigueur de la loi, mentionne-t-il. « Si aujourd’hui, on le dit c’est en préventif, mais quand tu seras pris, ce n’est plus en préventif. Tu seras sanctionné à la hauteur de ce que tu as commis. A tous les détenteurs d’engins, de faire beaucoup attention le jour de la fête. La vitesse est l’ennemie numéro un du conducteur », a-t-il conseillé.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

