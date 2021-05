Fête de Ramadan : peu d’affluence cette année dans les ateliers de couture et les salons de coiffure

A l’approche de la fête de Ramadan, notre rédaction a sillonné quelques ateliers de couture et quelques salons de coiffure le mardi 11 mai 2021 pour voir comment se prépare la fête avec la clientèle. Dans la quasi-totalité de ces lieux parcourus, le constat est presque le même. Le mot cherté de la vie est sur toutes les lèvres. Ce qui aurait affecté beaucoup de ces services.

Keita Mafoudia, une coiffeuse à Tombolia-marché, reconnaît que cette année est différente des années passées. « Ça fait longtemps que je fais ce travail. J’ai au moins les 15 ans d’expérience ici à Tombolia, beaucoup de personnes me connaissent. Et à l’approche des fêtes, les gens viennent envahir mon salon de coiffure. Moi j’ai commencé à travailler depuis le 25ème jour du mois de Ramadan jusqu’aujourd’hui je travaille. Tu vois que je suis même envahie par les clientes, les gens viennent mais la clientèle de cette année est spéciale. Quand d’autres clientes viennent, la tresse qu’on a l’habitude de faire à 30 mille francs guinéens, elles nous plaident afin qu’on puisse laisser à 20 mille, 25mille. Nous aussi, nous sommes obligées d’accepter à ce prix puisque nous savons que les gens n’ont pas d’argent et pour ne pas aussi perdre nos clients. Nous prions Dieu afin qu’il nous éloigne de cette maladie qui nous empêche de travailler comme il se doit », a-t-elle indiqué.

Pour cette autre, c’est catastrophique. « Cette année, la clientèle n’est pas comme d’habitude. Mes clients se plaignent tous du manque d’argent. C’est une année catastrophique. Si ça continue comme cela, nous risquons de fermer ce salon puisque c’est à l’approche des fêtes que nous travaillons d’habitude.», a dit Aïcha Kaba.

Cette cliente rencontrée sur place dit qu’elle n’est pas surprise par la cherté des salons de coiffure et autres. « Quand la fête arrive, nous nous préoccupons des enfants. Nous traversons un moment très difficile, la maladie n’a fait qu’empirer. C’est pourquoi nous allons nous occuper des tout petits, mais je vous assure que tout est cher sur le marché. Ce n’est pas seulement au niveau des salons de coiffure mais moi je ne suis pas surprise de le constater.»

Après ces salons, nous nous sommes dirigées vers les ateliers de couture pour faire le même constat. De ce côté, au moment où d’autres se plaignent de la rareté des clients, pour la plupart, l’affluence n’est pas comme avant.

« Moi je n’ai pas eu assez de clients. Donc je n’ai pas eu de problème pour terminer le peu d’habits que j’ai reçus de mes clients. Cette année est une année de peine.»

Les clients, quant à eux, parle de la cherté des frais. Ce qui empêcherait beaucoup de personnes d’aller vers ces ateliers de couture. « Je suis venue chercher les habits de mes enfants, j’ai juste patienté un peu pour les recevoir. Bon, cette année n’est pas comme les années passées. Les tailleurs ne sont pas débordés comme d’habitude. J’ai reçu tous les habits que j’ai emmenés mais seulement les frais de couture ont excessivement augmenté. On ne les condamne pas de trop, nous savons que les frontières sont fermées, donc c’est ce qui a compliqué tout. Je profite même de l’occasion pour demander des doléances à nos dirigeants mais plus particulièrement à notre président Alpha Condé, de penser à nous le bas peuple, qu’il ouvre nos frontières pour le bien-être de tous. A l’approche de cette fête, rien ne va. C’est pourquoi beaucoup ont préféré acheter du prêt-à-porter ou bien de la friperie », a laissé entendre cette dame.

Pour Abdoulaye Sylla, Maître tailleur à Sonfonia, le plus grand problème rencontré cette année est du côté des prix de matériels qui ont grimpé. Ce qui augmenterait aussi les frais de couture.

« Nos clients ne sont pas tous venus et ceux qui sont venus ne sont venus pas à temps. C’est pourquoi je suis bousculé par le travail mais ce qui reste n’est pas beaucoup. Tous ceux qui sont venus à temps ont reçu leur tenue de fête. Malgré que je sois débordé par le travail, on ne peut pas comparer cette année aux années précédentes. Le plus grand problème que nous avons eu cette année, c’est que tous les prix des matériels ont grimpé. Donc nous étions obligés d’augmenter les frais de couture. Certains clients et d’autres nous traitent de tous les maux. »

A signaler qu’à l’approche de cette fête de Ramadan, tout le monde se plaint de la cherté de la vie.

Christine Finda Kamano