Fête de Tabaski: Le député Baïla Ly appelle à l’union les fils de Dinguiraye.

Le député uninominal de Dinguiraye à l’image de plusieurs fils et ressortissants de Dinguiraye célèbre la fête de Tabaski dans la ville sainte d’elhadj Omar Tall.

En marge de la grande prière, le député a saisi l’occasion pour remercier les citoyens et les ressortissants de la ville venus des quatre coins de la Guinée et d’ailleurs. L’honorable Baïla Ly a invité les fils de Dinguiraye à se former et à s’unir pour le développement de la ville.

« Nous remercions la ligue islamique préfectorale, le maire, le préfet de la ville pour l’organisation et la réussite de la fête de Tabaski à Dinguiraye » a lancé Elhadj Baïla Ly, le député de uninominal de Dinguiraye avant de s’adresser aux ressortissants et jeunes de la préfecture de Dinguiraye :

« J’invite tous les fils et ressortissants de la préfecture de Dinguiraye à se donner la main, à s’unir, à s’entendre pour le bien et le développement de cette ville. Nous sommes tous de la même famille. J’appelle les jeunes de Dinguiraye à étudier, à se former et surtout au respect. Si les jeunes de la ville étudient, se forment et s’unissent, nous pourrons faire d’énormes choses ensemble » a-t-il ajouté.

Sadjo Bah