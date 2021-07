Fête de Tabaski : Le message de Cellou Dalein Diallo

A l’occasion de la fête de Tabaski célébrée hier mardi 20 juillet, le président de l’UFDG a adressé un message de paix, de bonne santé et prospérité aux fidèles musulmans guinéens.

Cellou Dalein Diallo a mis un accent particulier sur les détenus de l’UFDG, de l’ANAD, du FNDC et aux candidats des différents examens qui débutent ce mercredi 21 juillet.

« Chers compatriotes,

A l’occasion de l’Aid-El-Kébir, j’adresse mes vœux de paix, de bonne santé et de prospérité à tous les fidèles musulmans de Guinée et du monde.

J’ai une pensée particulière pour les malades et les prisonniers politiques de l’UFDG, de l’ANAD et du FNDC que la détention arbitraire privera de la chaleur de la famille et des amis.

Je pense également à tous les candidats du Baccalauréat unique, du BEPC et du CEE qui préparent activement leurs examens et auxquels j’adresse mes vœux de plein succès.

Qu’Allah Le Tout Puissant exauce nos vœux les plus chers et qu’il libère notre pays de l’injustice et favorise notre unité pour le progrès partagé de tous les Guinéens.

Bonne fête de Tabaski ! » a écrit Cellou Dalein Diallo sur sa page facebook.

Sadjo Bah