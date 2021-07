Fête de Tabaski : un bœuf se négocie entre 9 et 10 millions gnf à Siguiri

À quelques heures de la fête d’el Kébir, le bœuf devient difficile à négocier dans les marchés de Siguiri. Acheteurs et vendeurs s’accusent mutuellement au sujet de la cherté du prix du bœuf. Selon les explications des vendeurs, le prix aurait augmenté à Bamako, la capitale malienne. Sans oublier les conditions liées au dédouanement à la frontière guinéo-malienne. Aujourd’hui, beaucoup de citoyens tirent le diable par la queue et peinent à s’acheter un mouton ou un bœuf à immoler. Interrogé sur le sujet, Mamady Diaby, le président régional des bouchers, a dit ceci: « la préfecture de Siguiri prend les bœufs et les moutons au Mali. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui font que le prix devient exorbitant, parce que le dédouanement est cher aussi. Surtout que nous faisons nos achats en Franc CFA. Aujourd’hui, le prix est vraiment cher partout, pas seulement en Guinée.

Les acheteurs, à leur tour, ont expliqué les difficultés auxquelles ils sont actuellement confrontés pendant les achats. « Le prix d’un bœuf est à 12 ou 13 millions francs guinéens. C’est très grave. C’est comme s’il n’y a pas un ministre de l’Elevage. Le Gouvernement doit valoriser et réguler ce secteur de l’Elevage, sinon la population a trop souffert. Les gens ne peuvent plus acheter un bœuf. J’ai acheté un bœuf à 12 millions », a confié un acheteur. Comme lui, beaucoup se plaignent du prix exorbitant du bétail en général et du mouton en particulier, qui se négocie entre 3 et 4 millions GNF à Siguiri.

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

