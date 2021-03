Fête des femmes à Coyah : « pour accéder aux postes de responsabilité, il faut mériter… » (DPE de Coyah)

Coyah, à l’instar des autres villes du pays, a célébré le lundi 8 mars la Journée internationale des droits des femmes sans faste, à cause de la persistance de la pandémie de Covid-19. A l’occasion de cette célébration consacrée à la femme guinéenne, notre reporter a tendu son micro le mardi 9 mars à la Directrice préfectorale de l’Education de Coyah, Mme Diop née Fatoumata Kemoko Traoré. Dans cet entretien, elle parle de la femme enseignante et demande aux jeunes filles de se battre afin de se prendre en charge dans la vie courante.

« La Fête internationale des droits des femmes est célébrée chaque 8 mars de chaque année. Et il faut dire que la signification principale du 8 mars, c’est la réclamation des droits des femmes. Et cette réclamation est diversifiée par plusieurs activités, selon le secteur où évoluent les femmes. Je souhaite bonne journée de réflexion à toutes les femmes de Guinée en général et particulièrement à toutes les femmes enseignantes de Guinée et singulièrement celles de Coyah. Que cette année nous permette de faire une introspection sur le 8 mars de 2021 et de savoir ce qui a été fait, ce qui n’a pas été fait, pourquoi ça n’a pas été fait et pourquoi on n’a pas atteint les objectifs dans telles ou telles autres activités. Les conseils que je peux donner aux femmes, c’est de se lever. Il ne s’agit pas de réclamer les droits dans la bouche, ce n’est pas un vain mot. La réclamation est synonyme d’activité, de travail, de remise en question de toutes les femmes. Pour accéder aux postes de responsabilité, il faut mériter. Et pour mériter, il faut se remettre en question tous les jours. Il faut aller faire la recherche du savoir, le savoir-être et le savoir-faire. Tu ne peux pas réclamer ton droit si tu ne sais pas appliquer tes devoirs, si tu ne sais pas quels sont tes droits.

Parlant de la jeune fille, elle précise : « Partout elles sont celles qui sont à l’école. Seul leur propre effort fera qu’elles deviennent des grandes dames demain ; celles qui sont dans les petits métiers, la même chose. Que tu sois couturière, marchande ou dans le petit commerce, il faut que tu saches que ta vie en dépende. Et il faut que tu saches que tu as la charge de la famille chez toi, de la communauté et de tout le peuple. Je demanderai à toutes les filles que seuls leurs efforts comptent pour qu’elles deviennent des grandes dames. Bonne fête à toutes les femmes, à toutes les enseignantes de Coyah et à moi-même.

Mamadou Kalidou Diallo