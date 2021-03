Fête des femmes à N’zérékoré : à la rencontre de la directrice de l’école primaire N’valy Touré

Le 8 mars de chaque année est déclarée comme journée internationale des femmes ou journée des internationale des droits des femmes. Elle fut instaurée en 1977 par les Nations Unies. En cette journée solennelle, il est question d’étaler les maux dont souffrent les femmes afin d’être rétablies dans leurs droits.

Mais cette année, elle intervient dans un contexte de crise sanitaire mondiale. A N’zérékoré, aucune célébration n’a eu lieu à cet effet. C’est pourquoi d’ailleurs notre rédaction est allée à la rencontre de certaines d’entre elles qui se sont illustrées dans leur domaine.

C’est le cas de la Directrice de l’école primaire de N’valy Touré, située dans le quartier commercial, secteur Djankadissa, commune urbaine de N’zérékoré. Nommée en 2019, dans cette école après avoir prouvé ses preuves dans deux écoles, aujourd’hui elle a réussi à changer l’image de cet établissement qui était presque dans un en état de dégradation.

Selon elle, la réussite de cette mission a été rendue possible grâce, à l’implication de la direction préfectorale de l’éducation (DPE), des parents d’élèves, mais aussi ses collègues.

« On est venue trouver beaucoup de travail qu’il fallait nécessairement faire pour changer l’image de l’école. Nous avions d’abord convoqué les réunions entre le personnel, les parents d’élèves. Vous savez à sa nomination, le DPE, nous a instruits de faire des efforts pour le changement de nos différents établissements. Et lorsque je suis venue en 2019, nous avions tenue plusieurs réunions avec les parents d’élèves pour définir le paiement d’un montant afin de faire face à toutes ces réalisations. D’abord commencer par les toilettes, ensuite la construction d’une partie de mur de la cour qui était tombée, mais aussi changer les tôles et faire la peinture et le portail. Aujourd’hui, même les parents d’élèves dont d’autres avait trouvés le montant élevé sont aujourd’hui contents. Parce qu’ils savent que les fonds ont été bien utilisés. Et toutes ces réalisations ont été rendues possible grâce à l’effort des uns et des autres, car moi seule je ne pourrai pas le faire », dira-t-elle.

Comme elle, plusieurs autres femmes se sont illustrées dans leurs domaines dans la préfecture de N’zérékoré. C’est pourquoi, elle invite les femmes « à se lever pour réclamer leur droit et ne pas se limiter seulement au foyer ».

Amara Souza Soumaoro, Correspondant à N’zérékoré

+224621941777