Fête des femmes : ‘’il faut tenir compte des préoccupations des femmes’’ (préfet de Kindia)

L’humanité a célèbré ce lundi, 8 mars la journée internationale des droits de la femme. A Kindia, comme partout en Guinée, les autorités ont reporté la célébration culturelle à une date ultérieure pour des raisons liées à la Covid-19.

Rencontré par notre correspondant, le préfet de Kindia a adressé ses meilleurs vœux aux femmes de Guinèe et plus particulièrement à celles de sa préfecture. Pour Elhadj N’Fanssoumane Touré, il faut tenir en compte les préoccupations des femmes dans tous les projets pour le développement de la Guinée.

Chaque 8 mars correspond à la journée internationale des droits de la femme. A ce jour, l’occasion est mis à profit pour faire le point sur la situation des femmes, comment elles jouissent de leur droit. A cet effet, le préfet de Kindia, revient sur l’exploit de certaines femmes guinéennes.

‘’Certaines femmes au niveau national se sont illustrées dans le cadre de l’évolution de notre pays avant l’indépendance, on parle de l’héroïne nationale, M’Balia Camara et après l’indépendance, il y a certaines femmes qui ont prouvé à travers la Guinée, à travers le monde qu’elles peuvent être les égales de leur frère, de leur fils comme Jeanne Martin Cissé et actuellement nous sommes en train de voir comment certaines femmes poussent la jouissance de leur droit jusqu’à être candidate aux élections présidentielles, Saran Daraba peut être cité en exemple, et récemment on a vu les Makalés. Donc cela veut dire que le droit politique est respecté’’, dit-il.

Poursuivant son intervention, le préfet de Kindia indique que les préoccupations des femmes doivent être prises en compte pour le développement de la Guinée.

‘’Il est important que tous les projets de développement, que ces projets soient communaux, préfectoraux, régionaux ou nationaux, il faut que les femmes puissent avoir leurs préoccupations prises en compte pour que le développement puisse aller. C’est comme pour dire que la femme constitue un facteur essentiel du développement social et économique de notre pays. Raison pour laquelle avec la nouvelle institution de fond de développement économique local, les préoccupations de la femme sont prises en compte parceque dans le montant qui va revenir à la commune 20 pourcent doivent être consacré au soutien à l’effort de la couche féminine’’, ajoute le préfet de Kindia.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

+224 623 08 09 10