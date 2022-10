Fête du 02 octobre à Kankan: grande cérémonie pour célébrer l’indépendance guinéenne

A l’image des autres villes du pays, Kankan a célébré ce dimanche 02 octobre 2022, le 64ème anniversaire de l’indépendance guinéenne. Dans la ville d’El hadj Cheick Fantamady Chérif, c’est la place des Martyrs qui a servi de cadre à la célébration. Citoyens, autorités militaires et administratives étaient de la partie, rapporte notre correspondant dans la localité.

Le gouverneur de la région administrative de Kankan accompagné des autorités civiles et militaires a déposé une gerbe de fleurs à la place des martyrs en hommage au président Ahmed Sékou Touré et ses compagnons de l’indépendance. Dans son discours de circonstance, le général à la retraite Aboubacar Diakité a mis un accent particulier sur les actions posées par le CNRD.

« Depuis le 05 septembre, une nouvelle page de l’histoire de notre pays est en train d’être écrite. La Guinée change, le pays renaît de ses cendres, se transforme pour amorcer la voie de l’émergence. Cette dynamique positive porteuse d’espoir est l’œuvre d’un homme d’exception qui continue de tracer les sillons d’une histoire glorieuse pour son peuple. Le président de la transition, le Colonel Mamady Doumbouya entame un combat sans merci pour rétablir la respectabilité de la chose publique, il apaise les esprits, les détenus politiques recouvrent leur liberté, les exilés politiques sont invités à regagner le bercail, les concertations nationales sont lancées, les pratiques malsaines qui minent la gouvernance économique depuis belles lurettes ne sont pas des moindres. Dès lors, le combat contre la corruption, le détournement des deniers publics, l’enrichissement illicite, le blanchiment des capitaux devient son cheval de bbataill », a souligné le gouverneur.

Une grande foule de citoyens, des forces de défense et de sécurité, tous ont assisté à cette fête marquant les 64 ans d’indépendance du pays (voir images). Des prestations artistiques et des défilés civils et militaires ont eu lieu pour rendre la fête encore plus belle. Grâce à la coalition des jeunes de Nabaya et la voix du peuple qui étaient chargées de l’organisation, la célébration a été grandiose. Une parade des jeunes conducteurs de motos à la place des martyrs a marqué la fin de la cérémonie.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan

