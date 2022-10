Fête du 02 octobre: l’indépendance célébrée à Conakry par les jeunes à travers la Voix Du Peuple

Pour célébrer la fête de l’indépendance de la Guinée, la plateforme la Voix Du Peuple (VDP) en partenariat avec la Maison des Associations et ONG de Guinée (MAOG), a organisé ce dimanche 02 octobre, une grande cérémonie de réjouissance, à la Terrasse de Dixinn.

Fêtée sous le thème « les jeunes fêtent l’indépendance », la célébration a réuni des centaines de jeunes venus des quatre coins du grand Conakry pour célébrer en toute gaieté ce jour historique.

Depuis qu’elle organise des caravanes pour l’indépendance, la Voix Du Peuple se donne pour objectif de reconnecter la Guinée à son histoire et imprégner la jeunesse guinéenne de cette histoire.

Heureux de la forte mobilisation qu’à connu l’évènement, Alphonse Mara, coordinateur général de la VDP a appelé les jeunes guinéens à rejoindre cette cause nationale.

« Ceci fait partie de notre hymne national, c’est ma voix du peuple qui appelle tous ses frères et sœurs. Et tous les frères et sœurs ont répondu aujourd’hui massivement. Merci pour cette mobilisation. Le message que je lance aux chargés de communication, c’est que chacun se sente concerné par la cause nationale et qu’ils sachent que la Guinée ne se construit pas sans les guinéens et les guinéens ne peuvent pas vivre sans l’unité. Nous appelons donc à l’unité les jeunes de Guinée car désormais, on ne dira plus les jeunes c’est l’avenir. Non, les jeunes c’est le présent de la Guinée. C’est la voix du peuple qui appelle tous ses frères », a-t-il lancé.

Au-delà de la fête, la Voix Du Peuple a organisé une série d’activités pour marquer l’évènement.

« Derrière le projet chanter et danser, on a des projets. On a eu des conférences-débats, on a conscientisé la jeunesse, on a eu des journées d’assainissement, on a eu des journées de prière, donc c’est une succession d’activités », dira Boubacar Diallo, le responsable de communication de la Voix Du Peuple.

A noter que la voix du peuple a célébré ce jour spécial sur toute l’étendue du territoire, notamment dans les 33 préfectures de la Guinée, à travers ses démembrement à l’intérieur du pays.

Maciré Camara