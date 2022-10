Fête du 02 octobre: un pick-up de la Gendarmerie incendié à Hamdallaye

Si l’accalmie semblait revenir sur l’Axe Bambéto Hamdallaye après les échauffourées enregistrées dans la matinée de ce dimanche 2 octobre, en marge de la célébration du 64ème anniversaire de l’indépendance de la Guinée, des accrochages ont éclatés entre 14 heures et 15 heures, à Hamdallaye « Gnariwada » non loin de la transversale numéro 2.

Des jeunes surchauffés et les forces de défense et de sécurité échangent des tirs de gaz lacrymogènes et des projectiles. Des tirs de balles retentissent un peu partout. Aux dernières nouvelles, un pick-up a été incendié par des jeunes en colère.

Si des altercations continuent de plus belle à Hamdallaye, au même moment, les ronds-points de Bambéto, Cosa et Cité ENCO 5 connaissent une ambiance bon enfant et les jeunes rallient ces lieux afin de participer à la fête.

Mamadou Yaya Barry