Fête du 08 Mars: ”les femmes doivent s’intéresser beaucoup plus à la politique » (Hadja Makalé Camara, FAN)

L’Humanité célèbre ce 08 mars la Journée internationale des droits de la femme. A cause de la pandémie de covid-19, la Guinée ne fera pas de cérémonies grandioses comme à l’accoutumée. Mais néanmoins, les voix se sont élevées pour célébrer cette fête en invitant la gent féminine à aller de l’avant. Tel est le cas de la présidente du parti Front pour l’alternance nationale (FAN) et candidate malheureuse à la présidentielle du 18 octobre 2020, Hadja Makalé Camara qui demande aux Guinéennes de s’intéresser beaucoup plus à la politique. Selon elle, c’est à travers la politique que s’acquiert le pouvoir. « C’est une journée pour se remémorer et faire le bilan des acquis que les femmes ont obtenus depuis la nuit des temps, et quelles sont les perspectives d’avenir (…) », a déclaré Hadja Makalé Camara. Avant de lancer ce message aux jeunes filles: « c’est de leur dire que l’avenir leur appartient. Tout ce que nous faisons aujourd’hui, nous traçons le sillon pour la jeunesse. Elles doivent donc s’intéresser lourdement et fortement à ce qu’elles entreprennent. Que ce soit à l’école, étudier pour devenir la femme de demain ; s’intéresser à la Science, aux Mathématiques, à la Technologie et au reste. Si elles sont aussi des entrepreneuses, qu’elles puissent construire leurs entreprises de la manière la plus saine, équitable »

Plus loin, Hadja Makalé Camara a fait cette invite aux femmes : « Je demande aux femmes de s’intéresser beaucoup plus à la politique, parce que c’est en politique le pouvoir s’acquiert. Il faut qu’elles viennent sur la scène politique pour s’intéresser à la gestion de la nation, à la gestion de la chose publique pour que le pays change en bien. Et pour le grand bien de nos populations. »

