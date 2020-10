Fête du 2 octobre : Message de M. Alírio de Oliveira Ramos, ancien ambassadeur du Brésil en Guinée

Chères sœurs et chers frères guinéens, nos divisions nous affaiblissent, mais l’unité nous fortifie. En tant que peuple uni, vous atteindrez le développement socio-économique souhaité en l’espace d’une génération, pourquoi pas?, si vous vous libérez de vos préjugés et apprenez à travailler ensemble, si vous vous donnez les mains! Vous n’êtes pas inférieurs à aucun autre peuple! Bien au contraire, vous excellez dans tout ce que vous vous disposez à faire sérieusement. Unis, vous marcherez avec des pas fermes, au même rythme et à la même vitesse, vers votre but commun: de meilleures conditions de vie pour vous tous, pour vos enfants et vos grands-parents.

Agissez comme si vous étiez devant le Père de la patrie, votre héroïque libérateur Ahmed Sékou Touré, chef, avec le vaillant Kwame Nkrumah, du mouvement panafricaniste des années 1950, qui prônait l’union de tous les Africains pour atteindre leurs objectifs communs. L’Afrique unie commence par l’unité de la Guinée! Donnez à l’Afrique l’exemple de votre unité en tant que peuple!

En mon nom et, de façon informelle, au nom de tous les brésiliens que j’ai représentés en Guinée pendant cinq ans (de février 2012 à décembre 2016), je vous félicite et je vous souhaite un heureux 2 Octobre! Que la fraternité règne parmi les hommes de bonne volonté dans tout le territoire de votre si beau pays!

Que l’amitié guinéo-brésilienne émerge enfin du cocon où regrettablement elle a été mise depuis les quatre dernières années et recommence à voler comme nous tous, guinéens et brésiliens, l’avons vue dans le passé récent! Plusieurs hommes d’affaires brésiliens sont venus en Guinée et vous ont proposé différentes formes de coopération basées sur le principe du gagnant-gagnant, dans les domaines de la coopération agricole, scientifique et technologique, de la formation, de la capacitation des jeunes pour créer leurs propres entreprises soutenables dans l’environnement de la 5ème génération de la technologie de l’information. Nous sommes prêts à vous donner les mains, comme toujours nous l’avons été. Nous ne voulons pas faire usage de vous, profiter de vous, vous exploiter! Nous voulons travailler avec vous, dans un rapport juste et équitable. Nous sommes convaincus que le rapport commercial, pour être de longue durée, doit être bon, profitable pour nous tous, brésiliens et guinées. Nous voulons que vous gagnez – et gagnez beaucoup – sauf, permettez-moi de vous provoquer, quand on jouera au football, quand nous ferons notre mieux pour vous battre d’une différence d’au moins six buts (comme les allemands ont fait avec nous à la coupe du monde de 2014…).

Mes frères guinéens, que la Guinée unie se consolide comme une nation émergente, pas dans le moyen, mais dans le court terme, dans le plus bref délai! Que Dieu/Allah bénisse chacun de vous richement, mes frères, avec vos familles, et rende effectif votre effort pour vous libérer de la pauvreté. La Guinée est un pays béni, exclusif! Le sol de la Guinée est si riche que le nôtre, au Brésil. Nous, les brésiliens, sommes parmi les plus grands producteurs et exportateurs de plusieurs denrées agricoles. Tout ce que nous produisons au Brésil vous pouvez le produire en Guinée, sachez-le! Alors, donnez-vous les mains, formez des coopératives de producteurs efficaces comme nous avons fait au Brésil et faites de telle façon que votre production agricole chaque année surpasse vos besoins alimentaires et vous permette de devenir un grand exportateur d’aliments pour d’autres pays non-agricoles. Vous n’avez pas pourquoi dépendre presque exclusivement de vos richesses minérales pour ramasser des divises pour devenir un pays émergent. Misez plus sur votre sol! Donnez à manger à d’autre peuples qui n’ont pas été blessés avec l’étendue et la variété de vos richesses agricoles! Mais seulement après avoir garanti à tous les guinéens le droit de manger à leur faim au moins trois fois par jour…

L’Ambassade du Brésil compte depuis quelques jours avec un nouvel Ambassadeur, S.E.M. Eugênio Garcia. Il est sincèrement disposé à tout faire pour relancer la coopération guinéo-brésilienne. Aidons-lui à décider comment, dans quels secteurs et à quelle vitesse. Mes félicitations, à nouveau, chers frères guinéens, chères sœurs guinéennes, pour la commémoration de votre Date Nationale. Vive la Guinée! Vive la coopération entre les peuples frères du Brésil et de la Guinée.

(Signé)

Avec mes sincères félicitations pour le passage de la Fête Nationale de Guinée du 2 Octobre 2020.

ALÍRIO DE OLIVEIRA RAMOS

Vive la Guinée!

Vive le Brésil!

Vive la coopération guinéo-brésilienne!