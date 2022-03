Fête du 8 Mars: les femmes de Maersk Guinée célèbrent la journée par une conférence-débat

Le 08 Mars de chaque année, le monde entier célèbre la femme. Cette célébration qui se manifeste par un rappel des droits de la femme dans une société où l’avis des femmes ne compte pas le plus souvent. C’est dans ce cadre que les femmes de l’entreprise, Maersk Guinée ont organisé une conférence-débat hier mardi 8 Mars, sous le thème: « Break the bias », c’est-à-dire « Rompre avec les stéréotypes et les préjugés » pour pousser les femmes à prendre leur destin en main, être capable de faire tous les métiers que l’homme excercerait dans cette vie courante.

Au cours de cette conférence-débat, il a été question aussi de plus de reconnaissance et de responsabilité à l’endroit des femmes et également amener les hommes à participer à l’émancipation des femmes et de leurs droits.

La Directrice des ressources humaines, Mme Dieng, a souligné pour la circonstance: « Nous célébrons aujourd’ hui la journée internationale des droits de la femme pour rendre hommage aux pionnières de cette lutte, mais aussi et surtout pour poser la problématique des prejugés et des stéréotypes, que subissent les femmes dans nos sociétés, de facon générale et dans le monde professionel en particulier. Dans cet esprit, cette journée a été célébrée sous le thème,Break the bias, qui nous permet de mettre en exergue ces injustices que subissent les femmes dans le monde.Ce travail de concientisation qui, dorénavant, devient un cheval de bataille pour chacune de nous pourrait aider à l’émancipation de la femme et à préparer les futures générations à un monde meilleur, valorisant la diversité, l’équité et enfin l’inclusion de toutes les couches de la société.



Dans cette rencontre, on a aussi demandè à chacun des hommes présents ici de partir avec un engagement, pour participer à l’émancipation des femmes et de leurs droits.

Au cours de cet échange, chacune des femmes de l’entreprise a débattu sur un sujet particulier sur la femme. Certaines ont demandé à la femme de ne pas toujours être la victime dans le domaine professionnel. Plutôt se battre pour rivaliser les hommes, chercher à s’impliquer de plus dans la vie socioprofessionnelle.



D’autres mettent l’accent sur l’éducation des filles, afin de leur faire savoir que les femmes ont les mêmes droits que les hommes, faire valoir leurs droits au même pied d’égalité que les hommes, pour avoir plus d’autonomie possible.N’est-ce pas une très belle manière de célébrer les droits de la femme et cet esprit de partage doit être salué et encouragé dans toutes les sphères de la société.

Kalidou Diallo