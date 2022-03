Fête du 8 mars : « moi, la fête des femmes c’est diminuer le prix du riz, du piment ou de la tomate » (mère de famille)

Instituée par les Nations unies, la journée internationale des droits des femmes est officialisée en 1982 en France.

Célébrée chaque 8 mars, cette journée met en avant la lutte pour les droits des femmes et notamment pour la réduction des inégalités par rapport aux hommes. Cependant, même entre elles, cette différence se fait sentir d’une manière ou d’une autre à travers la société.

Port d’uniforme, célébration, journée festive, sont les choses que Fatoumata Soumah trouve inutiles et sans importance quand elle n’a même pas de quoi nourrir sa famille et subvenir à leurs besoins grâce à son petit commerce.

« Cette journée du 8 Mars, pour moi c’est un faux débat. Normalement, quand on parle de journée internationale des droits de la femme, c’est une occasion de s’approcher des femmes, connaître nos difficultés et rechercher une solution » suggère-t-elle.

« Pour mon cas précis, je ne suis pas allée à l’école. Je vais au marché chaque jour à 5h pour avoir les légumes et payer en retour la scolarité de mes filles. La meilleure manière pour moi de savoir que c’est la fête, c’est de diminuer le prix du sac ďu riz, de piment ou de la tomate. Allez au Palais ne m’aide en rien », a précisé Fatoumata Soumah, femme au foyer et mère de 6 enfants.

Par ailleurs, cette rencontre au Palais vise à écouter les femmes, évaluer leur situation sur le volet social, économique et politique puisqu’elles ne sont plus écoutées.

Selon Célestine Ifono, aller au palais n’est qu’un décor pour stimuler un mouvement d’ensemble.

« Avant, quand on avait quelque chose à exprimer, que ça soit pour une revendication ou un projet, on attendait le 8 Mars. Là, à 50 ou 60% on était pris au sérieux. Aujourd’hui, c’est juste soit pour manipuler les femmes politiquement ou pour danser. Comme je ne suis ni politique ou danseuse…», a déclaré cette dame qui trouve que cette fête a changé de contenu.

Pour madame Camara Célestine Ifono, le résumé se fait autour de la cherté de la vie, qui selon elle, est un sujet plus important.



Mariame Mayi Cissé