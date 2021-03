Fête du 8 Mars: ‘’OSH-Guinée’’ organise un panel sur l’impact de la COVID-19 sur les activités des femmes et filles handicapées

Instituée par l’Organisation des Nations unies (ONU) depuis 1977, pour défendre les droits de la femme, cette 44ème édition de la journée de la femme est célébrée dans le monde, sous le thème “Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la COVID-19”

Pour matérialiser cette journée en Guinée, l’Organisation aux Secours des Handicapées, l’ONG OSH-Guinée a organisé une rencontre d’échanges ce lundi 8 Mars 2021, dans un réceptif hôtelier, sous le thème: “Impact de la COVID-19 sur les activités des femmes et filles handicapées” pour parler des difficultés qu’elles rencontrent quotidiennement et de l’apport vis-à-vis des femmes et filles handicapées de Guinée, en vue de leur permettre d’être autonomes, mais sans oublier les gestes barrières en cette période de double épidémie. Elles l’ont fait savoir lors d’un panel qu’elles ont organisé à cet effet.

La co-fondatrice et vice-présidente de l’OSH-Guinée a rappelé qu’en plus d’être vulnérables elles ont deux (2) handicaps. « Déjà, le fait d’être une femme est un problème, mais le fait d’être aussi handicapée en est un autre. Raison pour laquelle je suis fière des femmes handicapées qui sont là aujourd’hui, qui se battent chaque jour pour survivre et pour participer au développement du pays, afin qu’elles soient autonomes et indépendantes…Il faut d’abord mettre en valeur les droits de la femme, mais il faut qu’il y ait l’égalité dans les nominations aux postes. Déjà nous constituons plus de la moitié de la population guinéenne avec 52%. », a-t-elle formulé.

Pour sa part, la représentante de Plan International Guinée, Mme Zenab Youla, s’est dite très réconfortée. « Nous appuyons OSH-Guinée techniquement et financièrement dans toutes ses activités. Avec cette structure, nous accompagnons les personnes porteuses d’handicap…Cette journée est l’occasion pour nous d’attirer l’attention des autorités, des institutions nationales, des ONG nationales et internationales, de penser à aider les femmes contre les violences basées sur le genre. », dira Mme Youla.

La présidente de cette ONG, Massoud Barry, l’une des panelistes lors de cette rencontre, a tout d’abord remercié les autorités pour tout ce qui est en train d’être fait en faveur des personnes handicapées. « Nous les personnes handicapées, la manière de nous aider c’est vraiment de nous aider à accéder à l’école…Je vais dire aux personnes handicapées, en cette période de maladie, de respecter les gestes barrières… », a-t-elle exhorté.

Pour finir, Diaka Kaba, cheffe de section au ministère de l’Action Sociale venue représenter son département a réaffirmé sa ferme volonté d’accompagner l’ONG OSH-Guinée en cette période de double épidémie à travers la dotation en savons, kits sanitaires, gels et masques…

Mamadou Yaya Barry