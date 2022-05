Fête du Travail : le Directeur général de la CNSS impressionne par son humilité et son attachement à la cause des travailleurs

Le 1er Mai de chaque année, l’on commémore aux quatre coins du monde la Journée internationale du Travail. En Guinée, ladite journée s’est célébrée en différé ce samedi 14 Mai. Les travailleurs de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) n’ont pas été en reste. Ils se sont fortement mobilisés pour prendre part aux festivités organisées au palais du peuple.

Une occasion que leur Directeur Général, M. Bakary Sylla, a mise à profit pour donner la preuve de son humilité, de sa simplicité et de l’intérêt tout particulier qu’il accorde aux conditions de vie et de travail des travailleurs de la CNSS. Au lieu de prendre son véhicule de commandement, Monsieur le Directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale a plutôt préféré monter à bord du bus du personnel pour se rendre au lieu de célébration de la fête dédiée aux travailleurs. Tous ceux qui l’ont connu et pratiqué le décrivent comme un homme affable, humble, simple et très sensible aux problèmes de ses compatriotes en général, et à ceux de ses collaborateurs en particulier.

Il faut dire et reconnaître que depuis sa nomination à la mi-décembre à la tête de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale par le colonel-président Mamadi Doumbouya, M. Bakary Sylla ne cesse de poser des actes concrets allant dans le sens de l’amélioration des conditions de vie et de travail des cadres, de la gestion rationnelle et rigoureuse de la CNSS, dont l’importance n’est plus à démontrer dans la vie des retraités du secteur privé de notre pays.

Avec M.Bakary Sylla, les retraités de la région de Conakry, comme ceux des 7 autres régions administratives du pays (Boké, Kindia, Mamou, Labé, Faranah, Kankan, N’zérékoré) peuvent vraiment compter sur un homme profondément humain, un patriote convaincu et un administrateur talentueux et expérimenté. C’est un haut cadre qui est dans l’esprit du CNRD et de son président qui se sont donné une noble mission, celle de mettre la Guinée sur la voie de la normalité en matière de gouvernance.

Avançons et aimons-nous dans la paix

Ibrahima Sory CISSE