FGF : les membres du CONOR désormais connus

Peu après avoir annoncé l’installation d’un comité de normalisation à la Federation Guinéenne de Football, la FIFA a dévoilé tard dans la soirée du mardi 30 novembre la liste des personnalités devant diriger les affaires à la tête de l’instance du football en Guinée.



L’équipe présidée par Madame Mariame Sy Diallo, une célébrité du milieu touristique guinéen aura en charge la conduite des affaires pendant toute la période de transition qui s’achèvera en juin 2022. Entre autres membres de ce CONOR, il y a Sega Diallo journaliste sportif et producteur de l’émission Football Factory, un fin connaisseur du milieu du football en Guinée et sur le continent, il officiera au poste de Vice-président. En tout, c’est un quator qui formera l’équipe commando pour diriger l’association du sport roi en Guinée au compte des sept prochains mois.Les autres noms de l’équipe du quator, il s’agit de Mohamed Sidiki SYLLA (membre) et Ousmane DIAWARA (membre).

A préciser que « les membres du comité feront l’objet d’un contrôle d’éligibilité mené par la commission de contrôle de la FIFA, conformément au règlement de gouvernance de la FIFA. La confirmation à leur poste sera sous réserve des résultats dudit contrôle d’éligibilité ».Enfin, il faut noter que le mandat du CONOR court jusqu’au 30 juin 2022.

Rappel des tâches principales du CONOR:

-Gérer les affaires courantes de la FGF ;déterminer, en coopération avec l’administration de la FIFA, si des dispositions spécifiques des statuts ou du code électoral de la FGF doivent être amendées en vue de la procédure électorale ;

-S’assurer que les nouveaux membres des commissions électorale et de recours électoral et, le cas échéant, des organes juridictionnels soient nommés par le congrès de la FGF ;

– Une fois les nouveaux membres susmentionnés nommés, s’assurer que l’élection du comité exécutif de la FGF puisse être menée conformément aux statuts et règlements applicables de la fédération.

Bernard LENO