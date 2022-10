Face à la presse ce mercredi, le ministre du Travail et de la Fonction Publique, Julien Yombouno a fait savoir que l’assainissement du fichier de la fonction publique en cours continue de produire des résultats satisfaisants.

Pour preuve, il dira que ses services ont découvert dans le fichier actuel « 2215 jumeaux nationaux » qui sont tous nés le 1er janvier 1935.

« L’admission des fonctionnaires à faire valoir leurs droits à la retraite s’articule autour de trois âges. « Si vous êtes de la catégorie de ceux qu’on appelle rang magistral, vous savez que la Guinée a toujours des concepts qui ne sont pas harmonisés avec les autres : les professeurs de rang magistral, c’est en Guinée que ça se dit. Normalement, ce sont des professeurs titulaires des diplômes de CAMES. Donc eux, c’est à l’âge de 70 ans qu’ils doivent aller à la retraite. C’est donc l’âge le plus élevé pour aller à la retraite », dira-t-il.

Plus loin, il a précisé : « Il y a des gens de 87 ans qui travaillent à la Fonction publique. Ils sont 2215. Moi, je regarde la forme. C’est-à-dire, les 2215 sont à la fonction publique, ce sont des jumeaux nationaux. Tous nés le 1er janvier 1935. C’est un problème que nous avons trouvé que nous sommes en train de résoudre. Sinon, on aurait pu dire, écoutez, ils ont 87 ans, ils vont aller à la retraite. Mais on a dit que ce serait une injustice… »

Youssouf Keita