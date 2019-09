Fichier électoral : Lansana Komara du RPG dément la présence d’électeurs fictifs !

L’assemblée générale hebdomadaire du RPG Arc-en-ciel de ce samedi 21 septembre était essentiellement axée sur les messages de sensibilisation relatifs aux prochaines élections législatives.

S’exprimant sur ces élections législatives tant attendues, le secrétaire administratif du parti présidentiel, Lansana Komara a invité les militants et sympathisants à redoubler d’effort, avant d’apporter un démenti sanglant aux propos selon lesquels, le fichier électoral actuel présente plus d’un million électeurs fictifs. Lisez cet extrait !

« Comme promis pendant cette période électorale, nous allons exposer sur toutes les étapes du processus électoral. Ça veut dire que chaque samedi, vous aurez droit aux exposés sur les étapes du processus électoral. Vous savez que la date pour la tenue des élections législatives est déjà fixée par la CENI. Ce qui est important, c’est que le RPG Arc-en-ciel et la mouvance présidentielle doivent préparer minutieusement ces élections. Ce qui est aussi important, c’est que nous devons participer à toutes les étapes du processus électoral. Actuellement, après la mise en place des démembrements de la CENI qui a été un succès partout parce que tous les acteurs politiques ont participé à la mise en place des démembrements. Ça, c’est une réalité et les journalistes peuvent le vérifier, tous les démembrements ont été pris d’assaut par la classe politique. Ce qui montre déjà que nous sommes tous embarqués dans le bateau. »

Poursuivant, il a mentionné : « Vous savez pourquoi l’opposition a demandé de multiplier les démembrements de la CENI ? Parce qu’elle se disait que les résultats des élections en générale sont manipulés par les chefs de quartier. Alors que le code électoral ne prévoit nulle part les chefs de quartier dans le processus électoral. C’est pourquoi ils se sont retrouvés à l’Assemblée Nationale pour dire qu’il faut un nouveau code électoral et qu’il faut mettre des démembrements de la CENI jusqu’au niveau des quartiers. Ce que nous avons accepté, les démembrements sont multipliés aujourd’hui jusqu’à plus de 5 mille démembrements sur toute l’étendue du territoire national. Ce qui était 2 mille est aujourd’hui plus de 5 mille, nous avons accepté tout cela parce qu’ils pensent qu’à travers ça, qu’ils peuvent contrôler tout le processus électoral et qu’ils peuvent gagner. Nous leur dissons bonne chance. Après les démembrements, maintenant, c’est la mise en place des commissions administratives d’établissement et de révision des listes électorales. Nous allons vers la mise en place de ces commissions, vous devez vous levez pour participer activement à la mise en place de ces commissions administratives d’établissement et de révison des listes électorales. Une fois que vous êtes membres, ça veut dire que vous les yeux et les oreilles du parti au sein de ces commissions administratives. Donc à parti du 25 prochain, ces commissions vont commencer à être installées sur l’ensemble du territoire national selon la CENI. Nous vous demandons de ne pas perdre une minute en nous représentant dans ces différentes commissions administratives. Ensuite, il va y avoir le positionnement des kits pour la révison proprement dite. Une fois que les kits seront positionnés, vous devez être aussi positionnés pour la mobilisation des électeurs vers ces différents centres d’enrôlement. »

Parlant du ficher électoral, il a tenu à préciser : « Vous avez entendu sur les différentes radios privées qu’il existe dans le fichier actuel un (1) million 300 mille électeurs fictifs dans le ficher. Ce qui est faux et archi-faux. L’opposition guinéenne a toujours agi de la sorte, chaque que nous avançons dans le processus électoral, quand ils (opposants) voient déjà qu’au bout du tunnel qu’ils seront battus, ils commencent déjà à préparer des arguments. Les 1 million 300 mille électeurs qu’on déclare fictifs est faux et archi-faux… »

Youssouf Keita, depuis le siège du RPG

+224 666 48 71 30