Fichier : ‘’le corps électoral s'élève à 7.764.130 électeurs'' (CENI)

La Commission électorale nationale indépendante (CENI) a présenté ce mercredi, 5 février à la presse les statistiques finales du fichier électoral pour l’organisation des élections législatives et du référendum le 1er mars prochain.

Selon la directrice du département en charge de la gestion du fichier électoral à la CENI Djénabou Touré, le corps électoral s’élève à 7.764.130 électeurs à l’intérieur comme dans les ambassades.

« La répartition des statistiques sont les suivants : –l’Afrique 173.662 dont 131.227 hommes et 42.437 femmes. Les Etats-Unis y compris le Canada 11.244 dont 6.572 hommes et 4.472 femmes. -L’Asie, 1.173, c’est la première fois, dont 8.15 hommes et 3.58 femmes. -L’Europe, 25.304 dont 17.185 hommes et 8.119 femmes.

A l’intérieur du pays :

-la région de Boké : 638.853 électeurs dont 312.699 hommes et 326.153 femmes. La région de Conakry : 1.550.014 dont 834.169 hommes et 715.825 femmes, -la région de Faranah : 637.721 soit 288.227 hommes 349.494 femmes, -la région de Kankan : 1.516.162 soit 760.581 et 755.781 femmes, -la région de Kindia : 1.019.553 soit 479.939 hommes et 539.599 femmes, -la région de Labé : 609.241 soit 239.410 hommes et 369.831 femmes, -la région de Mamou : 444.280 électeurs dont 265.376 femmes, -la région de N’zérékoré : 1.136.923 électeurs dont 609.883 femmes », a-t-elle déclaré.

Poursuivant, elle ajoute que 58.885 présumés mineurs sont radiés du fichier et 164.026 électeurs décédés ont été également radiés.

« Même si votre frère ou époux est décédé, si vous ne déclarez pas le décès avec un certificat de décès comme justificatif, comme le dit le code électoral, il ne revient pas à la CENI de le radier. La radiation se fait suite à la présentation d’un certificat de décès », a-t-elle précisé.

Elle a terminé sa présentation en assurant de la mise en application par la CENI des recommandations des experts qui ont audité le fichier électoral.

Maciré Camara